YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Büyükşehir personeli sağlık taramasından geçiyor

Büyükşehir personeli sağlık taramasından geçiyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 19.09.2020 12:18 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde çalışan personeli sağlık taramasından geçiriyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren İşçi Sağlığı Birimi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerde çalışan işçi ve memur personeli sağlık taramasından geçiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde çalışan personeli sağlık taramasından geçiriyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren İşçi Sağlığı Birimi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerde çalışan işçi ve memur personeli sağlık taramasından geçiriyor. Tehlike sınıfına göre sınıflandırılan ve en az yılda bir kez olmak üzere gerekli tahlil ve tetkikler uzman ekipler tarafından yapılıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan İşçi Sağlığı Birimi, periyodik olarak personelin sağlık taramalarını gerçekleştiriyor. 4857 sayılı İş kanunun ilgili yönetmelikleri ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunun ilgili yönetmelik ve tüzüklerine göre sağlık taramaları kapsamında personele yönelik kan, idrar, portör, solunum fonksiyon testi, odyometre, akciğer filmi, EKG gibi tetkikler gerçekleştiriliyor. Yapılan taramalarla iş ortamında oluşabilecek meslek hastalıklarının önüne geçilmesi ve olası bir hastalık belirtileri erken teşhis edilmiş oluyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, en son güncel bilgilerden ve son teknoloji ürünü cihazlardan yararlanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan laboratuvar, her ay düzenli olarak Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Eksternal Kalite Kontrol Programı ile güvenilir sonuç verme açısından denetleniyor. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan lisanslı röntgen birimi, kalibrasyon sertifikasını yasal ve düzenli aralıklarla yenileniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sezonu kapatmadı! Sezonu kapatmadı!
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sinan Akaydın Amedspor’da
Sinan Akaydın Amedspor’da
Altındağ’da okullar 21 Eylül’e hazır hale getirildi
Altındağ’da okullar 21 Eylül’e hazır hale getirildi
Başkan Emre’den istihdam müjdesi
Başkan Emre’den istihdam müjdesi
İŞKUR typ kura çekimi yapıldı
İŞKUR typ kura çekimi yapıldı
Adana'da cam silerken 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Adana'da cam silerken 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

Kocaeli Namaz Vakitleri 19 Eylül Cumartesi

İmsak
05:13
Sabah
06:38
Öğle
12:59
İkindi
16:26
Akşam
19:10
Yatsı
20:30

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler19 Eylül Cumartesi

Gebze Ece Eczanesi
Gebze
Yenicuma Eczanesi
Izmit
Dilek Eczanesi
Golcuk
Barış Eczanesi
Gebze
Gizem Eczanesi
Izmit
Alkan Eczanesi
Kandira
Aslı Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Sokağa atılan aileye Büyükşehir sahip çıktı
Sokağa atılan aileye Büyükşehir sahip çıktı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Emine Erdoğan’dan Büyükşehir’e övgü
Emine Erdoğan’dan Büyükşehir’e övgü
Altın Portakal’da tarihi buluşma
Altın Portakal’da tarihi buluşma
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.