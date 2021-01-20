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Büyükşehir personelinden kan bağıışı

20.01.2021 12:46 | Son Güncelleme:
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kan bağışı seferberliği kapsamında, Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Kan Merkezi işbirliği ile belediye personelinin kan bağışı yaptığını söyledi. Büyükkılıç, “Kayseri insanı sistemini fedakârlık ve hayırseverlik üzerine kurmuştur, kan veren personellerimize ve bu hizmeti ayağımıza getiren üniversitemize teşekkür ediyoruz” dedi.
Sosyal sorumluluk projesi kapsamında geçtiğimiz günlerde Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi’ne kan bağışı seferberliği başlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla belediyeye bağlı tüm birimler ile genel müdürlükler ve iştiraklerde çalışan personelin kan bağışı sürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nda görevli personel de Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi’ne kan bağışı yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kan veren belediye personeli ve ERÜ Kan Merkezi’nin sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Kan bağışının önemine dikkat çeken Büyükkılıç, “Türk insanı zaten her zaman özverilidir, bir hesabı, beklentisi olmadan fedakârca iyilikler yapar ama şu bir gerçek ki Allah lazım etmesin, kan lazım olduğunda kendisinin yapmış olduğu bu iyiliğinin ileride karşısına çıktığını görecektir” dedi.
Başkan Büyükkılıç, Kayseri insanının sistemini fedakârlık ve hayırseverlik üzerine kurduğunu hatırlatarak, şunları söyledi: “Kayseri insanımız fedakâr ve hayırseverdir, bu anlamda kan verme konusunda çok sıkıntımız olmaz, kan aramak yerine hazır bulunanı kullanmak, süre açısından ve hastalarımıza faydalı olma açısından bir doktor olarak söylüyorum çok daha anlamlı ve önemli olduğu için, önceden hazırlığımızı yapmamız lazım. Erciyes Üniversitemizin fedakâr ekibine böyle bir hizmeti ayağımıza getirip vesile oldukları için teşekkür ediyorum. Erciyes Üniversitesi denilince aşı konusunda yapmış oldukları çalışmada yüz akımız, gurur kaynağımız, iyi ki varlar, araştırma üniversitesi mantığı yaklaşımı içerisindeki çalışmalarda başta rektörümüz olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyor, daha fazlasını da beklediğimizi paylaşmak istiyorum.”
Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Kan Merkezi yetkilileri de Pandemi sürecinde kendilerini yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başta olmak üzere tüm personele şükranlarını ilettiler.

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