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Büyükşehir personeline deprem eğitimi verilmeye başlandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 06.03.2020 14:35 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında tüm personeline deprem bilinçlendirme eğitimi verecek.Denizli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında belediye personeline yönelik deprem bilinçlendirme eğitimine başladı.

Büyükşehir personeline deprem eğitimi verilmeye başlandı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında tüm personeline deprem bilinçlendirme eğitimi verecek.
Denizli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında belediye personeline yönelik deprem bilinçlendirme eğitimine başladı. Çatalçeşme Oda Tiyatrosu’nda1 hafta boyunca 2 ayrı oturumla gerçekleştirilen eğitimlerde Türkiye Afete Müdahale Planları (TAMP) ve Denizli Afete Müdahale Planları (DAMP) konularında büyükşehir belediyesinin görevleri, deprem bilgisi ve deprem bilinci ile ilgili bilgilendirmenin yanı sıra deprem öncesi, anı ve sonrasında yapılması gereken konular hakkında eğitimler veriliyor.

“Deprem konusunda bilinçlenmek önemli”
Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, “Ülkemiz deprem kuşağında, Denizli ise tehlike riski yüksek bölgede yer alıyor. Depreme karşı tedbirlerimizi almamız gerekiyor" dedi.
Alınacak tedbir ve eğitimlerle depremin bir afete dönüşmesinin önlenmesi gerektiğini vurgulayan Gökoğlan, bu eğitimlerin çok önemli olduğunu ve olası bir afet durumunda hayat kurtaracağını anlattı.

Büyükşehir personeline deprem eğitimi verilmeye başlandı

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Merkezefendi
Gürkan Eczanesi
Merkezefendi
Medet Eczanesi
Merkezefendi
Pamukkale Aktürk Eczanesi
Merkezefendi
Elvan Eczanesi
Pamukkale
İnanöz Eczanesi
Pamukkale
Sevil Eczanesi
Pamukkale
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