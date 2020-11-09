Büyükşehir personeline güzergah projeleri eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım planlama personeline yönelik “Karayolu ve raylı sistem güzergâh projeleri tasarım yazılımı eğitimi” verdi.

Personellerin niteliğini arttırmak için hizmet içi eğitimler veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşım planlama personeline yönelik “Karayolu ve raylı sistem güzergâh projeleri tasarım yazılımı eğitimi” verildi. Eğitim Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve Ulaşım Dairesi Başkanlığında görev yapan ulaşım planlama personelinin katılımıyla 7 gün sürdü. Arazi modelleme, genel ayarlar, kavşak, yatay güzergâh tanımı, demiryolu modelleme, makas tanımları, yol modellemesi gibi konulara yer verilen eğitim İnşaat Mühendisi Murat Özmen tarafından verildi. Eğitimle yüksek kalitede ulaşım, arazi ve çevre geliştirme mühendislik projelerinin üretilmesi ve tasarımı, analiz ve uygulama değişiklikleri süresini otomatikleştirerek en aza indirmek ve iş akışının kesintisiz hale gelmesi amaçlanıyor.

