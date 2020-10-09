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Büyükşehir personeline İHA eğitimi

BURSA HABERLERİ  | 09.10.2020 09:42 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin farklı birimlerinde çalışan personele yönelik İnsansız Hava Aracı Ticari Pilotluk Eğitimi verildi.Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa Teknik Üniversitesi’yle imzaladığı ‘Eğitim İşbirliği Protokolü’ kapsamında İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitime farklı birimlerde görevli 36 personel katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin farklı birimlerinde çalışan personele yönelik İnsansız Hava Aracı Ticari Pilotluk Eğitimi verildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa Teknik Üniversitesi’yle imzaladığı ‘Eğitim İşbirliği Protokolü’ kapsamında İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitime farklı birimlerde görevli 36 personel katıldı. 4 gün süren eğitimin 16 saatlik teorik bölümünde cihazların tanıtımı, İHA’ların kullanımında yasal mevzuatlar, sabit kanatlı model uçakların simülasyon uygulaması gibi konular ele alındı. Pratik eğitim bölümünde ise Büyükşehir Belediyesi Uygulama Sahasında İHA’larla uygulama yapıldı. Bu eğitim çalışması ile arama kurtarma, ilk yardım, yangın müdahale ve kontrol, yer alan tespiti, kentsel dönüşüm alanlarının belirlenmesi, trafik sayım, kavşak gözlem, köprü gözlem, harita oluşturma, trafik analizi ile denetim ve kontrol gibi birçok faaliyetin daha etkin biçimde gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan 36 personele sertifikaları verildi.

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