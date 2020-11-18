YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Büyükşehir Sağlık Ekiplerinden İlk Müdahale

Büyükşehir Sağlık Ekiplerinden İlk Müdahale

MUĞLA HABERLERİ  | 18.11.2020 13:06 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Evde Bakım, hasta nakil hizmetleri için 11 hasta nakil ambulansı, 23 personeli 13 ilçede hizmetlerini sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Evde Bakım, hasta nakil hizmetleri için 11 hasta nakil ambulansı, 23 personeli 13 ilçede hizmetlerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri 13 ilçede hizmetlerini sürdürürken gün içerisinde yol güzergahlarında trafik kazalarıyla da karşılaşıp 112 sağlık ekipleri gelene kadar vatandaşların yanında oluyor. Alanlarında uzman sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirerek gelen sağlık ekiplerine yaralı vatandaşları teslim ediyor. Ekipler bu güne kadar yol güzergahları üzerinde 19 kazada ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı! İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı!
Evi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yokEvi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yok
1/

Muğla Namaz Vakitleri 18 Kasım Çarşamba

İmsak
06:18
Sabah
07:42
Öğle
12:57
İkindi
15:39
Akşam
18:02
Yatsı
19:20

Muğla Nöbetçi Eczaneler18 Kasım Çarşamba

Didem Eczanesi
Merkez
Süsyolu Eczanesi
Merkez
Can Eczanesi
Bodrum
Gökçe Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Natura Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.