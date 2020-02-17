Büyükşehir sağlık konferansları devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından ‘Çocuklarda Akciğer Hastalıkları ve Astım’ konulu sağlık konferansı düzenlenecek

Bu kapsamda 18 Şubat Salı günü Adapazarı Kültür Merkezinde (AKM) gerçekleştirilecek programa Prof. Dr. Bülent Karadağ konuşmacı olarak katılacak. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “18 Şubat Salı günü saat 14.00’da AKM’de gerçekleştirilecek ‘Çocuklarda Akciğer Hastalıkları ve Astım’ konulu konferansımıza tüm hemşerilerimiz davetlidir” denildi.

