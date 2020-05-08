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Büyükşehir, Sakarya İlkokulu’nu yeniliyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 08.05.2020 16:22 | Son Güncelleme

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sakarya İlkokulu’nu depreme karşı yenileyecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sakarya İlkokulu’nu depreme karşı yenileyecek. 24 derslikli olarak planlanan okul için projelendirme çalışmaları tamamlandı, imzalar atıldı.
24 derslikli ve 4 kat olarak planlanan okul, 4 bin 26 metrekare alan üzerinde inşa edilecek. Her detayının yeni eğitim yaklaşımlarına uygun olarak planlandığı okulun bahçesi çocukların spor yapıp keyifli vakit geçirebilecekleri şekilde inşa edilecek. Okul alanının sadece yüzde 20’lik kısmında yapılaşma, kalan yüzde 80’lik kısmı açık alan olarak planlandı. Yeni projede okul sadece depreme dayanaklı hale gelmeyecek aynı zamanda modern derslikler, atölyeleri, spor sahaları, sergi alanı gibi sosyal, kültürel ve sportif imkanlarıyla örnek bir eğitim yuvası olacak.Yenilenen okulda öğrenciler, hem depreme karşı daha güvenli hem de çevreci bir binada eğitim alma imkanına kavuşacak.

Okulları depreme dayanıklı hale getiriyoruz
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sadullah Özel ile birlikte okul için protokolü imzalayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, depremin Türkiye’nin kaçınılmaz bir gerçeği olduğunu vurgulayarak "Bu kapsamda okullarımızı daha dayanıklı hale getiriyoruz" dedi.

Güven içerisinde eğitimlerine devam edecekler
"Hedefimiz Balıkesir’de eski ve depreme dayanıksız okul kalmaması" diyen Başkan Yücel Yılmaz, "Balıkesir olarak eskisinden çok daha güzel, çok daha dayanıklı, çok daha modern okullar inşa ediyoruz. Çocuklarımız yeniden inşa ettiğimiz güçlü ve dayanıklı okullarda güven içerisinde eğitimlerine devam edecek" dedi.

Çocuklarımız her şeyin en güzeline layık
Sakarya Mahallesi’ni modern ve şık bir okul ile buluşturacaklarını ifade eden Vali Ersin Yazıcı, "Büyükşehir Belediyemiz hızlı bir şekilde yapıp okulu teslim edecek. En güzelini yapacağına inanıyorum. BENGİ Projesi ile bir yandan eğitimde kaliteyi artırmaya çalışırken bir yandan da binalarımızı yenilemeye çalışıyoruz. Çocuklarımız, geleceğimiz her şeyin en güzeline, en iyisine layık. En kısa sürede bitmesi dileğiyle hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

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