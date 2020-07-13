Büyükşehir, Şehir Hastanesi’ne ulaşımı köprülü kavşakla sağlayacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan ve Gaziantep Şehir Hastanesi’ne ulaşımı sağlayacak köprülü kavşak yapım çalışması için geri sayım başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Gaziantep Çevre Yolu’nun kuzeyinde kalan ve inşaatı tamamlanma aşamasına gelen Gaziantep Şehir Hastanesi’nin meydana getireceği trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi amacıyla projesi hazır bulunan köprülü kavşak ve bağlantı yollarının yapımı için geri sayım başladı.

Gaziantep’te giderek güçlenen sanayi dinamikleri, canlanan turizm potansiyeli ve yoğun göç nedeniyle artan nüfus yeni ulaşım çözümlerini gerekli kıldı. Bu kapsamda gerçekleştirdiği şehir planlamasına göre kentin ulaşım sıkıntısını daha önceden tespit eden ve olası trafik yoğunluğunun her fırsatta önüne geçen Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Çevre Yolu’nun kuzeyinde bulunan ve inşaatı tamamlanmasına az bir süre kalan 5 bin 560 kişinin çalışacağı, bin 875 yatak kapasiteli, günlük ortalama 53 bin kişinin kullanacağı Gaziantep Şehir Hastanesi’nin meydana getireceği olası trafik yoğunluğunun engellenmesi için devreye girdi. Büyükşehir, bu kapsamda O-54 karayolu üzerinde yapılması planlanan köprülü kavşak için hazırlıklarını tamamladı. Köprülü kavşağın trafiğe hazır hale gelmesiyle birlikte Akkent ve Mavikent bölgelerinden oluşacak araç yoğunluğu da büyük oranda azalacak.

Gaziantep Şehir Hastanesi’ni çevre illerden de kullanılma ihtimali tahmin edilerek hazırlanan proje ile yapılacak köprüler ve bağlantı yolları şehir içi trafiğine uğramadan çok daha hızlı bir ulaşım ile sağlanacak. Bu kapsamda çevreyolu üzerinden hastaneye geçiş için kent içi ulaşımda önemli caddelerden olan 400 Nolu Cadde hem sahip olduğu tramvay hemzemin geçitleri, hem de şehir hastanesinin açılmasından sonra çevreyoluyla bağlantısından dolayı yoğunluğun yaşanması tahmin edilerek proje hazırlandı. Planlanan çalışmalarla beraber yoğunluk yaşanmadan, çevreyolunu kullanarak hastaneye kolaylıkla geçiş gerçekleşecek. Yeni yapılacak Şehir Hastanesi Köprülü Kavşağı ile birlikte Özdemir Caddesi - Çevreyolu bağlantısındaki trafik de rahatlayacak. Böylelikle hastanenin hizmete girmesine az bir süre kala hem şehir içinden hem de çevre yolundan Şehir Hastanesi bağlantısı çözüme kavuşacak.

Öte yandan büyükşehir ekiplerince, Şehir Hastanesi’nin bulunduğu mevkide yer alan İbni Sina Mahallesi’ndeki imar yollarını açma çalışmaları da sürdürülüyor. Hastanenin hizmete girmesi öncesi yürütülen faaliyetler çerçevesinde ulaşımda hiçbir sorun yaşanmayacak. Daha konforlu yollarla ulaşım sağlanacak.

