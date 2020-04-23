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Büyükşehir Şehir Tiyatroları çocuklara bayram havası yaşattı

KOCAELİ HABERLERİ  | 23.04.2020 16:39 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Şehir Tiyatroları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklara evde bayram havası yaşattı.Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadeleye devam ederken 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklara özel bir etkinlik düzenledi.

Kocaeli Büyükşehir Şehir Tiyatroları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklara evde bayram havası yaşattı.
Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadeleye devam ederken 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklara özel bir etkinlik düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncuları, bu kapsamda çocuklara evde bayram havası yaşatmak amacı ile masal kahramanlarının kostümlerini giydi. Şehir Tiyatroları gezici tırı ile kentin birçok noktasını ziyaret eden oyuncular, çocuklara ve ailelerine eğlenceli bir 23 Nisan geçirmesini sağladı.
Aileler ve çocuklar balkonlara çıkarak 23 Nisan coşkusunu yaşama fırsatı buldu.

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Kocaeli Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:28
Sabah
06:03
Öğle
13:04
İkindi
16:50
Akşam
19:55
Yatsı
21:23

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Delilbaşı Eczanesi
Izmit
Şifa Eczanesi
Kandira
Beyza Eczanesi
Golcuk
Yeni Şifa Eczanesi
Gebze
Dilgül Eczanesi
Gebze
Deniz Eczanesi
Golcuk
Gültaç Eczanesi
Izmit
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