YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Büyükşehir ‘Şehrimize Birlikte Sahip Çıkalım’ sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor

Büyükşehir ‘Şehrimize Birlikte Sahip Çıkalım’ sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor

SAKARYA HABERLERİ  | 07.02.2020 15:27 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı “Şehrimize Birlikte Sahip Çıkalım” sloganıyla yürüttükleri çalışmalarda dilenciliği bitirmenin en etkili yolu ihtiyaç sahiplerini ilgili kuruluşlara yönlendirmenin olduğunu belirtti.Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı “Şehrimize Birlikte Sahip Çıkalım” sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı “Şehrimize Birlikte Sahip Çıkalım” sloganıyla yürüttükleri çalışmalarda dilenciliği bitirmenin en etkili yolu ihtiyaç sahiplerini ilgili kuruluşlara yönlendirmenin olduğunu belirtti.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı “Şehrimize Birlikte Sahip Çıkalım” sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda hazırlanan bilgilendirme broşürü zabıtalar tarafından vatandaşlara ve esnaflara dağıtılıyor. Konuyla ilgili Zabıta Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Sektör haline getirilen dilencilik ancak halkımızın duyarlılığıyla ortadan kaldırılabilir. Dilenciliği bitirmenin en etkili yolu ihtiyaç sahiplerini ilgili kuruluşlara yönlendirmektir” denildi.
Açıklamanın devamında, “Büyükşehir Belediye Zabıtası, Büyükşehir Belediyemiz sorumluluk alanlarındaki caddeler üzerinde, ilçe belediyeleri ise sorumluluk alanlarında denetimlerine 7 gün 24 saat aralıksız olarak devam etmektedir. Şehrimizin cedde, sokak ve kavşaklarında dini ve vicdani duyguları istismar ederek dilenmeyi meslek edinen kişi ve kuruluşlara vatandaşlarımızın itibar etmemesini ve bağış yapılan her dilenci karşımıza yeni dilenciler çıkarıp, çocuk ve engelli istismarını arttıracağını belirterek bu konuda vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Şehrimizin huzuru için çalışmaya ve vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğimizi ifade ederek dilenciliği bitirmenin yolunu para vermemek, ihtiyaç sahiplerini ilgili kuruluşlara yönlendirmek olduğunu bir kez daha belirtiriz” ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gençlik Merkezi ve Sakrad işbirliği ile amatör telsizcilik ve mors eğitimi verildiGençlik Merkezi ve Sakrad işbirliği ile amatör telsizcilik ve mors eğitimi verildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Süper Lig lideri Sivasspor'un "boşu" yok

Süper Lig lideri Sivasspor'un "boşu" yok

Hayati İnanç sevgisi salona sığmadı

Hayati İnanç sevgisi salona sığmadı

Başkan Adil Gevrek’ten altyapı tesislerine ziyaret

Başkan Adil Gevrek’ten altyapı tesislerine ziyaret

Kayyum çalışıyor Diyarbakır güzelleşiyor

Kayyum çalışıyor Diyarbakır güzelleşiyor

Destekleme ve Yetiştirme Kursları dönem toplantısı yapıldı

Destekleme ve Yetiştirme Kursları dönem toplantısı yapıldı

Bu ilçede oyun parkları, sinema ve havuzlar ücretsiz

Bu ilçede oyun parkları, sinema ve havuzlar ücretsiz

Sakarya Namaz Vakitleri 7 Şubat Cuma

İmsak
06:30
Sabah
07:56
Öğle
13:17
İkindi
16:02
Akşam
18:29
Yatsı
19:49

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Cuma

Eda Eczanesi
Merkez
Gonca Eczanesi
Merkez
Şentürk Eczanesi
Merkez
Yenikent Eczanesi
Yenikent
Aslı Birincioğlu Eczanesi
Akyazi
Arifiye Eczanesi
Arifiye
Üstün Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sakarya'da öğrencilerden Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki

Sakarya'da öğrencilerden Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki

Büyükşehir’den öğrencilere karne hediyesi

Büyükşehir’den öğrencilere karne hediyesi

Başkan Yüce: “Şehrin gelişimine ivme kazandıran yatırımların yanındayız”

Başkan Yüce: “Şehrin gelişimine ivme kazandıran yatırımların yanındayız”

RATED hizmet içi eğitim programı yapıldı

RATED hizmet içi eğitim programı yapıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz’dan bin yataklı hastane müjdesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz’dan bin yataklı hastane müjdesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.