Büyükşehir şehrin batı girişine 62 bin fidan dikti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin batı girişinin yemyeşil bir görünüm kazanması amacıyla ekolojik dönüşümü dikkate alarak Anbar ile Boğazköprü arasına 62 bin adet fidan dikildiğini belirtti.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, yeşile ve ağaçlandırmaya büyük önem verdiklerini ve şehrin pek çok bölgesinde buna yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı’nın su tasarrufunu da dikkate alarak ekolojik dönüşüm kapsamında park ve bahçeler ile kavşaklarda çalışma gerçekleştirdiğini kaydeden Başkan Büyükkılıç, “Anbar-Boğazköprü yolu üzerinde 45 bin 500 ardıç, 15 bin 200 süs kızılcığı, 354 çınar yapraklı akça diktik. Bu bölgede toplamda 61 bin 754 ağacı toprakla buluşturan Büyükşehir Belediyesi yürütülen çalışmalar ile hem Kayseri’deki yeşil alan miktarını arttırıyor hem de dikilen bitki türü seçimlerinde yapılan değişikliklerle tüm bu çalışmaları çevreci ve tasarruflu bir şekilde yürütüyor” dedi.

Kayseri’deki yeşil alan miktarı ile ilgili bilgilerde veren Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:

“Kayseri’de yaptığımız çalışmalarla kişi başına düşen yeşil alan miktarı 15 metrekareye kadar ulaştı. Her ne kadar bu rakamlar dünya standartlarının üzerinde olsa da bize yeterli gelmiyor. Yeşil alanı artırmak ve daha yaşanabilir bir Kayseri imar etmek için çalışıyoruz. Kayseri’nin ve Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden olacak olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ve Keykubat Millet Bahçesi gibi büyük projeler ile çok daha yeşil bir Kayseri’yi hep birlikte göreceğiz."

