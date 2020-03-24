Büyükşehir şehrin giriş ve çıkışlarına sağlık standı kurdu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen ateş ölçerlerle şehrin giriş ve çıkışlarında kurulan sağlık stantlarında görevli doktorlar aracılığıyla vatandaşların muayenesi yapılarak korona virüs (Kovid-19) salgınının şehir dışından gelişi engelleniyor.

Çin’de ortaya çıkarak kısa süre içerisinde dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadele kapsamında hayata geçirilen önlemler arttırıldı. Bu kapsamda enfeksiyonun il sınırları içerisinde yayılma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehrin giriş ve çıkışlarında belirlenen polis noktalarının yanında kurulan sağlık stantlarında Büyükşehir Belediyesine ait ateş ölçerlerle doktorlar eşliğinde vatandaşların muayenesine başlandı. Böylelikle risk grubunda yer alan ziyaretçiler, doktor gözetiminde tutularak tedavisi takip edilecek ve şehre girişi engellenecek.

Şahin: “Vatandaşın ateşi varsa sağlıkçılarımız devreye giriyor”

Sağlık stantlarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, özel bir model oluşturduklarına işaret ederek, “Şehre giren her bir vatandaşımızın ateşini ölçüyoruz. Çünkü koruyucu önleyici tedbir hayat kurtarıyor. Vatandaşımızın ateşini ölçüyoruz. Her şey normalse yolculuklarını sürdürüyorlar. Eğer ateş yüksekse hemen sağlıkçılarımız devreye giriyor. Bu konuda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak alınan ateş ölçerlerimizle sağlık çalışanlarımıza destek olduk. 2 milyonun sağlığı bize emanettir. Bu emanetin gereğini yapmak için de halkımızın hizmetindeyiz” dedi.