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Büyükşehir, sınav heyecanı yaşayan adayları yalnız bırakmadı

ANKARA HABERLERİ  | 22.11.2020 11:20 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ortaöğretim Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) giren adayların sınav heyecanına ortak olarak onları yalnız bırakmadı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ortaöğretim Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) giren adayların sınav heyecanına ortak olarak onları yalnız bırakmadı. Ankara Zabıtası ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri, Başkent’te sınava katılacak vatandaşlara, velilere ve sınav görevlilerine maske ve su desteğinde bulundu.
Kent genelindeki 496 okulda stant kuran Ankara Zabıtası, sınava girecek adaylar ve sınav görevlileri başta olmak üzere ailelerine toplam 50 bin maske ve 80 bin su dağıttı.
Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi’nde sınav öncesi hijyen desteği çalışmalarını yerinde izleyen Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Bugün Başkentimizde 496 okulda 86 bin 400 aday KPSS sınavına girecek. Biz de onları okul girişlerinde Başkanımız Mansur Yavaş’ın başarı dilekleriyle karşılıyoruz. Onlara maske ve su veriyor, ihtiyaç duyabilecekleri diğer hususlarda yardımcı oluyoruz. Sınav heyecanlarına ortak oluyoruz. Hepsine başarılar diliyoruz.”
Veliler ve sınava katılan vatandaşlar; maske ve su desteği için Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ve ekiplere teşekkür ettiler.

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