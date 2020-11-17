Büyükşehir Şirindere’de metruk yapıları temizliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in dört bir yanında insan sağlığını tehdit eden ve çevre kirliliğine neden olan metruk yapıları birer birer temizliyor. Son olarak Çiğdem Mahallesi Şirindere bölgesinde yapılan temizlik çalışmasında 94 gecekondu, 88 çadır ve baraka bertaraf edildi. Konut sahiplerinin yazılı izniyle gerçekleştirilen yıkım ve temizlik çalışmalarını Çankaya İlçe Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç yerinde inceledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi çevre kirliliğine neden olan ve toplum sağlığını olumsuz yönde etkileyen metruk yapıların yıkım işlemlerini gerçekleştirerek Başkent’in çehresini değiştirmeyi amaçlıyor.

Başkent’i gecekondu ve metruk yapılardan temizlemek için titizlikle ortak çalışma yürüten Fen İşleri, Kent Estetiği, Özel Projeler ve Dönüşüm ile Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri son olarak Çiğdem Mahallesi Şirindere bölgesinde 94 gecekondu, 88 çadır ve barakayı bertaraf etti.

“Çalışmalar diğer metruk yapılara örnek olacak”

Şirindere bölgesinde gerçekleşen çalışmaları Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç ile birlikte yerinde inceleyen Çankaya İlçe Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara, şöyle konuştu:

“Büyükşehir Belediyesi, Emniyet birimleri ve diğer ilgili kurum yetkilileri ile beraber Çiğdem Mahallesi’nde metruk bina ve kaçak yapıların yıkılması noktasında bir faaliyet yürütüyoruz. Buranın daha nezih ve güzel bir muhit olması noktasında çalışmalar tamamlandığında diğer metruk yapılara da örnek olacak.”