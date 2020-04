Büyükşehir sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi

Kapsamlı ve titiz çalışma yürütülüyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, tüm daire başkanlıklarının kendi sorumluluk alanlarında kapsamlı ve titiz bir çalışma sergilediğini belirterek “Ülkemiz koronavirüs tedbirleri kapsamında her alanda yaptığı çalışmalarla dünyaya örnek oluyor. Bir yandan tedbirlerimizi üst düzey şekilde alırken, diğer yandan da diğer işlerimizi aksatmamak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Tüm daire başkanlıklarımız kendi sorumluluk alanlarında kapsamlı ve titiz bir çalışma sergiliyor. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla evlerinde kalsın, bizler onlar için çalışmalarımızı her geçen gün üzerine koyarak sürdürüyoruz. İçerisinde bulunduğumuz 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında da ekiplerimiz hemşehrilerimizin her an yanında olmak için üstün bir gayretle çalışıyor. İnşallah bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz” ifadelerini kullandı.