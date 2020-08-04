YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Büyükşehir sosyal tesisleri bayramda 64 bin kişi ağırladı

Büyükşehir sosyal tesisleri bayramda 64 bin kişi ağırladı

ANTALYA HABERLERİ  | 04.08.2020 15:57 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANET AŞ.

Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANET AŞ. tarafından işletilen Tünektepe Teleferik Tesisi, Sarısu ve Topçam mesire alanları, Tophane Çay Bahçesi ile Kadınlar Plajı bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Bayram tatili süresince sosyal tesisler 64 bin kişiyi ağırladı.
Bayram tatilini Antalya’da geçiren Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar ve Antalyalılar Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal tesislerinde keyifli bir bayram geçirdi. Sosyal Tesisler bayram boyunca kesintisiz hizmet vererek misafirlerini en iyi şekilde ağırladı.
Zirvede bayram keyfi
Antalya’nın 605 rakımlı zirvesi Tünektepe, bayram tatili boyunca en yoğun günlerini yaşadı. Pandemi önlemleri kapsamında hijyen kurallarının sıkı şekilde uygulandığı Tünektepe Teleferik Tesisi 7 bin kişiyi ağırladı. Yerli ve yabancı binlerce tatilci teleferiğe binerek şehrin eşsiz manzarasını Tünektepe’den izledi.
Mesire alanları piknikçilerle doldu
ANET A.Ş tarafından işletilen Antalya’nın en güzel mesire alanlarından Topçam ve Sarısu da Kurban bayramı tatilinde piknikçilere hizmet verdi. Doğası, denizi ve yeşiliyle muhteşem bir güzelliğe sahip Sarısu ve Topçam mesire alanları piknikçilerle doldu. Sarısu Mesire Alanı, bayram boyunca 40 bin, Topçam Mesire alanı ise 10 bin kişiye hizmet verdi.
Tophane çay bahçesine ve kadınlar plajına büyük ilgi
Doyumsuz Kaleiçi ve deniz manzarası ile Antalyalıların ve kente gelen ziyaretçilerin vazgeçilmezi haline gelen Tophane Çay Bahçesi de bayram tatili boyunca 5 bin kişiyi ağırladı. Büyükşehir Belediyesi Sarısu Kadınlar Plajı da bayram tatilinde misafirlerine kontrollü ve konforlu deniz keyfi sundu. Kadınlar Plajı 2 bin tatilciye hizmet verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Kaş’ta tarihi köşkler yeniden hayat buluyor

Kaş’ta tarihi köşkler yeniden hayat buluyor

Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, yeni ekibini belirledi

Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, yeni ekibini belirledi

Karpuz zam şampiyonu oldu

Karpuz zam şampiyonu oldu

Erzincan’da bayram süresince meydana gelen trafik kazalarında 43 kişi yaralandı

Erzincan’da bayram süresince meydana gelen trafik kazalarında 43 kişi yaralandı

Ordu’da avcı sayısı azaldı, pul satışı arttı

Ordu’da avcı sayısı azaldı, pul satışı arttı

Antalya Namaz Vakitleri 4 Ağustos Salı

İmsak
04:25
Sabah
05:58
Öğle
13:08
İkindi
16:56
Akşam
20:09
Yatsı
21:35

Antalya Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Salı

Erdem Eczanesi
Muratpasa
Gamze Eczanesi
Muratpasa
Huzur Eczanesi
Muratpasa
Şarampol Eczanesi
Muratpasa
Türker Eczanesi
Muratpasa
Uğurcan Eczanesi
Muratpasa
Akyıldız Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Zehirli balon ve aslan balıklarının biyolojisi çözülüyor

Zehirli balon ve aslan balıklarının biyolojisi çözülüyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.