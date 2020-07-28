Büyükşehir sosyal tesisleri bayramda açık olacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi ANET A.Ş. tarafından işletilen sosyal tesisler Kurban Bayramı’nda da misafirlerini ağırlamaya devam edecek. Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri, Tophane Çay Bahçesi, Sarısu Mesire Alanı, Sarısu Kadınlar Plajı ve Topçam Mesire Alanı bayram boyunca hizmet vermeyi sürdürecek. Zıp Zıp Park ve Halk Et Satış Mağazaları ise 4 günlük bayram tatili boyunca kapalı olacak.

Kurban Bayramı öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, ANET A.Ş. tarafından işletilen sosyal tesislerinde hizmet vermeyi sürdürecek. Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri, Sarısu ve Topçam Mesire Alanları Tophane Çay Bahçesi ile Sarısu Kadınlar Plajı 4 gün süren Kurban Bayramı tatilinde misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için seferber oldu.

Tünektepe ziyaretçilerini bekliyor

Pandemi önlemleri kapsamında hijyen kurallarının sıkı şekilde uygulandığı 605 rakımlı Tünektepe Teleferik Bayramı’nın 1. günü aaat 12.00-18.00 saatleri arasında vatandaşların hizmetinde olacak. Teleferik, Kurban Bayramı’nın 2. Günü ve diğer günler ise saat 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Tünektepe Sosyal Tesisi ise bayramın 1. Günü 12.00-18.30 saatlerinde diğer günlerde ise 09.00-18.30 saatlerinde hizmet verecek.