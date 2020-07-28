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Büyükşehir sosyal tesisleri bayramda açık olacak

ANTALYA HABERLERİ  | 28.07.2020 14:37 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi ANET A.Ş.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ANET A.Ş. tarafından işletilen sosyal tesisler Kurban Bayramı’nda da misafirlerini ağırlamaya devam edecek. Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri, Tophane Çay Bahçesi, Sarısu Mesire Alanı, Sarısu Kadınlar Plajı ve Topçam Mesire Alanı bayram boyunca hizmet vermeyi sürdürecek. Zıp Zıp Park ve Halk Et Satış Mağazaları ise 4 günlük bayram tatili boyunca kapalı olacak.
Kurban Bayramı öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, ANET A.Ş. tarafından işletilen sosyal tesislerinde hizmet vermeyi sürdürecek. Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri, Sarısu ve Topçam Mesire Alanları Tophane Çay Bahçesi ile Sarısu Kadınlar Plajı 4 gün süren Kurban Bayramı tatilinde misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için seferber oldu.

Tünektepe ziyaretçilerini bekliyor
Pandemi önlemleri kapsamında hijyen kurallarının sıkı şekilde uygulandığı 605 rakımlı Tünektepe Teleferik Bayramı’nın 1. günü aaat 12.00-18.00 saatleri arasında vatandaşların hizmetinde olacak. Teleferik, Kurban Bayramı’nın 2. Günü ve diğer günler ise saat 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Tünektepe Sosyal Tesisi ise bayramın 1. Günü 12.00-18.30 saatlerinde diğer günlerde ise 09.00-18.30 saatlerinde hizmet verecek.

Mesire alanları açık olacak
Eşsiz Antalya manzarası eşliğinde misafirlerine keyifli anlar sunan Tophane Çay Bahçesi ise Kurban bayramının 1. Günü saat 12.00-24.00 saatleri arasında hizmet verecek. Diğer günlerde ise normal saatlerinde 08.00-24.00 saatleri arasında vatandaşların hizmetinde olacak. ANET A.Ş tarafından işletilen Antalya’nın en güzel mesire alanlarından Topçam ve Sarısu da Kurban bayramı tatilinde de piknikçilere hizmet vermeye devam edecek. Topçam Günübirlik Mesire Alanı bayram boyunca 07.00-22.00 saatleri arasında, Sarısu Günübirlik Mesire Alanı da bayramın 1. ve 2. Günü 07.30-22.00, bayramın 3. ve 4. Günlerinde ise 07.00-22.00 saatleri arasında piknikçilerin ve tatilcilerin hizmetinde olacak.

Halk et bayram boyunca kapalı
Büyükşehir Belediyesi Sarısu Kadınlar Plajı da Kurban Bayramı boyunca 08.00-19.00 saatleri arasında açık olacak. Bu saatler arasında sadece kadın ziyaretçilerin faydalanabileceği alan, saat 19.00’dan sonra ise ailelere de açık olacak. ANET A.Ş. tarafından işletilen Zıp Zıp Park ve Halk Et Satış Mağazaları ise Kurban Bayramı boyunca kapalı olacak.

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