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Büyükşehir sosyal yardım alan ailelere YKS ücreti desteği verecek

09.02.2021 13:19 | Son Güncelleme:
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla belediyeden sosyal yardım alan ailelerin üniversite sınavına hazırlanan çocuklarının 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) ücreti karşılanacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla belediyeden sosyal yardım alan ailelerin üniversite sınavına hazırlanan çocuklarının 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) ücreti karşılanacak. Başkan Böcek, “Gençler bizim geleceğimiz. Her zaman onların yanında olmaya ve başarılarına katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek’in eğitime ve öğrencilere olan desteği devam ediyor. Atatürk Bilgi Eğitim Merkezi (ATABEM)’de üniversite adayı gençlerin sınava hazırlanmasına yönelik kurs desteği veren Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya’da yaşayan ve Büyükşehir Belediyesince sosyal yardımla desteklenmesi uygun görülen ailelerin üniversite sınavına girecek olan çocuklarının giriş ücretini karşılayacak.
Başkan Muhittin Böcek, Covid-19 salgını nedeniyle birçok vatandaşın ekonomik zorluklarla mücadele ettiğini belirterek, “Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak pandemi süresince hemşehrilerimizin yanında olmaya gayret gösterdik. Şimdi de sosyal yardım alan ailelerimizin çocuklarının 2021-YKS ücretlerini karşılayacağız. Gençler bizim geleceğimiz. Bu zorlu koşullarda öğrencilerimizin ve ailelerinin üzülmesini istemeyiz. Biz gençlerimize güveniyoruz ve her zaman onların yanındayız” diye konuştu.
Belediyeden sosyal yardım alan aileler Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne telefon ile talepte bulunabilecek. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra kriterlere uygun olan ailelere destek verilecek.

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