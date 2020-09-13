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Büyükşehir su baskınlarına kesin çözüm için çalışmalara başladı

ORDU HABERLERİ  | 13.09.2020 15:13 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile OSKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde dönem dönem yaşanan taşkın ve su baskınlarına kalıcı çözüm için çalışmalara başladı.Geçmiş yıllarda yapılan altyapı eksikliği, yağmursuyu hatlarının eski ve kapasitelerinin yetersiz olması nedeni ile başlatılan çalışmalarda öncelik taşkın riskinin en fazla yaşandığı mahalleler oldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile OSKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde dönem dönem yaşanan taşkın ve su baskınlarına kalıcı çözüm için çalışmalara başladı.
Geçmiş yıllarda yapılan altyapı eksikliği, yağmursuyu hatlarının eski ve kapasitelerinin yetersiz olması nedeni ile başlatılan çalışmalarda öncelik taşkın riskinin en fazla yaşandığı mahalleler oldu. İl genelinde yaşanan su baskınları ve taşkın riskini en aza indirmek için çalışmalara başladıklarını söyleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, “Geçtiğimiz hafta 1 saat süren yağış sonrası meydana gelen taşkın ve su baskınlarına kalıcı çözüm bulmak için ekiplerimiz çalışmalara başladı. İlk olarak, taşkın riskinin maksimum yaşandığı mahallelerde yetersiz kalan yağmur suyu hatlarını elden geçiriyoruz. Kapasitesinin altında veya eski olanları standartlara uygun olanlarla değiştiriyoruz” dedi.
Su taşkını yaşanan mahallelerde gerekli incelemeleri ekiplerle yaptıklarını ifade eden Genel Sekreter Alp, şu ifadelere yer verdi:
“Barbaros ve diğer caddelerde de incelemeler yaptık. Oradaki hatlar eski 200’lük yağmur suyu hatları ve yetersiz. Kömürcüler Sokağına Boztepe’den gelen yağmur suları mağduriyete neden oluyor. Mağduriyetleri gidermek adına alt yapıyı yenileyeceğiz. 200’lük hatları 600’lük hatlarla değiştireceğiz. Hamam Deresi’nin de aksaklık yapan bir bölümü var orayı da kaldıracağız. Hamamın yanından başlayıp belediyenin önünden denize dökülen derenin bakslarının kapalı olması da sıkıntılar oluşturdu, onu da açacağız. Şehrimizde benzer ölçekte bir yağış yaşandığında aynı tabloları yaşamamak için gerekli çalışmaları yapacağız. Yine Şirinevler, Şahincili ve Subaşı Mahallesi’nde de aynı çalışmaları yapacağız. Bu çalışmalarımız tamamlandığında inanıyorum ki yaşadığımız bu sıkıntılar tekrar yaşanmayacak” diye konuştu.

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