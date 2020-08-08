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Büyükşehir su ihtiyacını karşılamak için yoğun mesai harcıyor

AYDIN HABERLERİ  | 08.08.2020 09:18 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi yaz aylarında aşırı sıcakların gelmesiyle birlikte artan su ihtiyacını karşılamak için yoğun mesai harcıyor.Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Dairesi Genel Müdürlüğü (ASKİ) bir yandan yüksek rakımlı mahallelere su götürürken, bir yandan da kent genelinde alt yapı yenileme çalışmalarını sürdürüyor.Aydın’ın yüksek rakımlı yerleşim birimlerden biri olan Koçarlı’nın Gözkaya Mahallesi de ASKİ ekiplerinin yoğun mesai yaptığı yerlerden biri.

Aydın Büyükşehir Belediyesi yaz aylarında aşırı sıcakların gelmesiyle birlikte artan su ihtiyacını karşılamak için yoğun mesai harcıyor.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Dairesi Genel Müdürlüğü (ASKİ) bir yandan yüksek rakımlı mahallelere su götürürken, bir yandan da kent genelinde alt yapı yenileme çalışmalarını sürdürüyor.
Aydın’ın yüksek rakımlı yerleşim birimlerden biri olan Koçarlı’nın Gözkaya Mahallesi de ASKİ ekiplerinin yoğun mesai yaptığı yerlerden biri. Her türlü aksaklık ve ihtiyaç anında Büyükşehir’i yanlarında gördüklerinin altını çizen ve depodan akan suyun altında sözlerine sürdüren Muhtar İbrahim Köse, “Büyükşehir Belediyesi’nden memnunum. Bayramın 1. Günü su aktı, 2. Günü de su aktı. Arıza olduğunda ASKİ ekipleri gece gündüz demeden sorunu çözüyor. Su sıkıntısı algısı yaratmaya çalışıyorlar. Bu doğru değil.” dedi.
Özellikle yaz aylarında suyun doğru kullanılması konusunda uyarılarda bulunan Muhtar Köse, “Su üzerinden şahsen güzel hizmet aldığıma eminim. Yaz aylarında kullanım artıyor. Kışın mesela hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Ufak tefek aksaklıkları büyük olaymış gibi göstermeye gerek yok. Ne zaman büyükşehir ekiplerin arasam ulaşıyorum. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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