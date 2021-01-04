YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Büyükşehir Suriye’deki öğrencilere yardım malzemesi dağıttı

Büyükşehir Suriye’deki öğrencilere yardım malzemesi dağıttı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 04.01.2021 16:33 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) iş birliğinde Suriye’de yaşayan üniversite öğrencilerine ve çocuklara 100 mont, 500 ayakkabı, 100 gıda Kolisi, bin maske ve oyuncak dağıtıldı.Sınır komşusu olarak Suriyeli ailelere gerek yurt içinde gerekse de anavatanlarında gerçekleştirdiği yardımlara bir yenisini daha ekleyen Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Gençlik Vakfı İl ve Şehitkamil İlçe Başkanlığı iş birliğinde hazırladığı yardım kamyonu Afrin’e ulaştırıldı.

Büyükşehir Suriye’deki öğrencilere yardım malzemesi dağıttı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) iş birliğinde Suriye’de yaşayan üniversite öğrencilerine ve çocuklara 100 mont, 500 ayakkabı, 100 gıda Kolisi, bin maske ve oyuncak dağıtıldı.
Sınır komşusu olarak Suriyeli ailelere gerek yurt içinde gerekse de anavatanlarında gerçekleştirdiği yardımlara bir yenisini daha ekleyen Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Gençlik Vakfı İl ve Şehitkamil İlçe Başkanlığı iş birliğinde hazırladığı yardım kamyonu Afrin’e ulaştırıldı. Yardım ekibinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, Afrin Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Habib Özkan, TÜGVA Gaziantep İl Başkanı Mahmut Tekin, TÜGVA Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Satıcı ve yönetim kurulu üyelerinin katılımlarıyla, Azez Eğitim Fakültesi ve Afrin Eğitim Fakültesi gidilerek belediye çalışanları, üniversite personelleri ve TÜGVA gönüllüleri tarafından 100 mont, 500 ayakkabı, 100 gıda kolisi, bin adet maske ve oyuncak dağıtıldı. Yardım kamyonunun öğrencilere ulaştırılmasının ardından öğrencilerle sohbet eden Büyükşehir Belediye Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Efiloğlu, ihtiyaç durumunda sınır ötesinde de Suriyeli öğrencilerin yanlarında olduğunu vurguladı.
Afrin Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Habib Özkan ise yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediyesi ve TÜGVA il ve ilçe yönetimlerine teşekkür ederek sürekli olarak desteklerini beklediklerini yineledi.
Konuşmaların ardından öğrencilerle sohbet eden protokol, günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.

Büyükşehir Suriye’deki öğrencilere yardım malzemesi dağıttı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Cem Yılmaz'dan sürpriz Serenay Sarıkaya adımı Cem Yılmaz'dan sürpriz Serenay Sarıkaya adımı
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Gaziantep Namaz Vakitleri 4 Ocak Pazartesi

İmsak
06:12
Sabah
07:37
Öğle
12:40
İkindi
15:12
Akşam
17:33
Yatsı
18:54

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Pazartesi

Çağan Eczanesi
Sehitkamil
Eyüp Sultan Eczanesi
Sehitkamil
Gözüşirin Eczanesi
Sehitkamil
İstasyon Ocak Eczanesi
Sehitkamil
Tabakhane Vahdet Eczanesi
Sehitkamil
Tanrıaşıkı Eczanesi
Sehitkamil
Ali Çiçek Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.