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Büyükşehir tekne ruhsatlarını titizlikle sürdürüyor

MALATYA HABERLERİ  | 20.08.2020 17:19 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 yılda 208 tekneye ruhsatlandırma yapıldı.

Büyükşehir tekne ruhsatlarını titizlikle sürdürüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 yılda 208 tekneye ruhsatlandırma yapıldı. Tekne ruhsatları, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi tarafından gerekli işlemlerden sonra veriliyor.
Büyükşehir statüsü ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından baraj ve göletlerle ilgili düzenleme konusunda yetkilendirilen Malatya Büyükşehir Belediyesi, ruhsatlandırma işlemlerini titizlikle sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Özer, hem ticari hem özel amaçlı teknelerin ruhsatlandırma işlemlerini yaptıklarını anımsattı. Bugüne kadar 208 teknenin ruhsatlandırma işleminin gerçekleştirildiğini kaydeden Özer, "Büyükşehir statüsünde olduğumuz 6 yılda ruhsatlandırılan teknelerden 55’i gezinti yapmak isteyen vatandaşlarımıza ait. Balıkçılık amaçlı olan tekne sayısı ise 153 adettir. Ticari amaçlı bu teknelerin sahipleri, ilgili kooperatifine üyeliğinden sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden gerekli işlemlerini yaptıktan sonra balıkçılık yapmaktadırlar” dedi.
Daire Başkanı Özer, ruhsatsız olarak suya indirilen teknelerle ilgili ise, gerekli cezai işlem uyguladıklarını kaydetti. Özer, tekne alıp kullanmak isteyen vatandaşların Ulaşım Hizmetleri Dairesine müracaat ederek “Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi” almaları gerektiğini belirtti.

Büyükşehir tekne ruhsatlarını titizlikle sürdürüyor

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