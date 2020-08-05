YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Büyükşehir tercih maratonunda öğrencileri yalnız bırakmıyor

Büyükşehir tercih maratonunda öğrencileri yalnız bırakmıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.08.2020 12:19 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı ( YKS) kapsamında tercih yapacak tüm öğrencilere ücretsiz rehberlik hizmeti sunacak.

Büyükşehir tercih maratonunda öğrencileri yalnız bırakmıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı ( YKS) kapsamında tercih yapacak tüm öğrencilere ücretsiz rehberlik hizmeti sunacak. Buna göre Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Huzur Çınarı Aile Danışmanlık Rehberlik Birimi ve Genç KAYMEK eğitmenleri 7-14 Ağustos tarihleri arasındaki tercih döneminde öğrencilerin yanında yer alacak.
Büyükşehir Belediyesi, geleceğin yarınları olarak gördüğü gençlere yönelik hizmetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Huzur Çınarı Aile Danışmanlık Rehberlik Birimi ve Genç KAYMEK tarafından üniversite tercihi yapacak tüm adaylara tercihlerini doğru yapabilmesi amacıyla rehberlik hizmeti verecek. Tercih sıralamasının sınav puanı kadar önemli olduğu süreçte, gençlerin mağdur olmaması için gençlere profesyonel destek verecek olan Huzur Çınarı Aile Danışmanlık Rehberlik Birimi ve Genç KAYMEK gençlerin mağdur olmaması adına öğrencileri doğru üniversite seçimi ve istedikleri bölüme girebilmeleri için yönlendirecek.
Eğitim ve tercih danışmanlığı dört tesiste yapılacak. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı( YKS) tercihleri 7 Ağustos Cuma günü başlayıp 14 Ağustos Cuma günü sona erecek.
Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılacak olan tercihler için öğrencilerin 0352 320 54 45 numaralı hattı arayarak randevu almaları gerekiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gebze’nin ilk akıllı otoparkı yoğun ilgi

Gebze’nin ilk akıllı otoparkı yoğun ilgi

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdek esnafı “bayram” yaptı

Erdek esnafı “bayram” yaptı

20’şer kişilik sınıflarda eğitim

20’şer kişilik sınıflarda eğitim

Konak’ta askıda kurban kampanyası hedefine ulaştı

Konak’ta askıda kurban kampanyası hedefine ulaştı

Usta oyuncu Üstün Asutay hayatını kaybetti

Usta oyuncu Üstün Asutay hayatını kaybetti

Kayseri Namaz Vakitleri 5 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:00
Sabah
05:36
Öğle
12:49
İkindi
16:39
Akşam
19:52
Yatsı
21:22

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Çarşamba

Karagöz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Selin Erdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Sıhhat Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Büyükgöncü Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İldem Semt Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Çınar Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Osmangazi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kayserisporlu futbolcular sevinçli

Kayserisporlu futbolcular sevinçli

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Bayrama yeni evinizde girmek için son 2 gün

Bayrama yeni evinizde girmek için son 2 gün

Kayserispor’a taraftar morali

Kayserispor’a taraftar morali

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.