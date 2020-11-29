Büyükşehir tıbbi ve katı atıkları toplayıp imha ediyor

Pandemi sürecinde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından özenle toplanan tıbbi ve katı atıklar, Sincan Çadırtepe’de bulunan ITC Entegre Endüstriyel ve Tıbbi Atık Bertaraf Tesisleri’nde imha ediliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni nesillere temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Devam eden pandemi sürecinde de Başkent’te toplanan tıbbi ve katı atıkların bertaraf edilme yöntemlerini yakından takip eden Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, zaman zaman diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yaparak bertaraf sürecinin kontrolünü de sağlıyor. İmha sürecinin yakından takip edilmesi amacıyla tesiste düzenlenen toplantıya Ankara Vali Yardımcısı Osman Akbaş, Ankara İl Sağlık Müdürü Prof Dr. Mehmet Gülüm, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu ve Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan katıldı. ITC Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kantur ve Genel Müdür Tolga Akdağ tarafından yapılan sunumda tesise giren tıbbi ve katı atıkların termal yolla bin 100 derece sıcaklıkta yakılarak imha edildiği ifade edildi. Yakıldıktan sonra elektrik ve gaz enerjisine dönüştürülen katı atıkların halk ve çevre sağlığının korunması açısından toplanmasının ve imha edilmesinin önemine dikkat çekilirken, heyet daha sonra Katı Atık İzleme Yönetim Merkezi ve tesiste incelemelerde bulundu.

