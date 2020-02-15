YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Büyükşehir tiyatro ekibi, hükümlüler için gösteri yaptı

Büyükşehir tiyatro ekibi, hükümlüler için gösteri yaptı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 15.02.2020 14:37 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, denetimli serbestlik yasasından faydalanan hükümlüler için özel gösteri yaptı.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ile gerçekleştirilen ortak çalışma ile hükümlülerin rehabilitesine katkıda bulunması için tiyatro gösterimi yapıldı.Büyükşehir Belediyesi Şair Nabi Kültür Merkezinde Tayfun Türkili’nin yazdığı Hasan Ocakoğlu’nun yönettiği ‘9 canlı’ oyun sahnelenirken, oyuna Cumhuriyet Savcısı Çağdaş Akı, Akçakale Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Yaşar Yüz, Akçakale Açık Cezaevinden 50 hükümlü, Denetimli serbestlikten faydalanan 200 hükümlü ve ilgili kurum görevlileri katılım gösterdi.Cumhuriyet Savcısı Çağdaş Akı, “Hükümlü arkadaşlarımızın toplumsal olaylara, sosyal hayata hazırlanmaları için gerçekleştirilen tiyatro gösterimini izledik.

Büyükşehir tiyatro ekibi, hükümlüler için gösteri yaptı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, denetimli serbestlik yasasından faydalanan hükümlüler için özel gösteri yaptı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ile gerçekleştirilen ortak çalışma ile hükümlülerin rehabilitesine katkıda bulunması için tiyatro gösterimi yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi Şair Nabi Kültür Merkezinde Tayfun Türkili’nin yazdığı Hasan Ocakoğlu’nun yönettiği ‘9 canlı’ oyun sahnelenirken, oyuna Cumhuriyet Savcısı Çağdaş Akı, Akçakale Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Yaşar Yüz, Akçakale Açık Cezaevinden 50 hükümlü, Denetimli serbestlikten faydalanan 200 hükümlü ve ilgili kurum görevlileri katılım gösterdi.
Cumhuriyet Savcısı Çağdaş Akı, “Hükümlü arkadaşlarımızın toplumsal olaylara, sosyal hayata hazırlanmaları için gerçekleştirilen tiyatro gösterimini izledik. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatro ekibi bizleri kırmadı ve çok güzel bir oyun oynadılar. Emeklerine sağlık” dedi.
Akçakale Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Yaşar Yüz ise, “Haklarında Denetimli serbestlik kararı verilmiş bulunan hükümlülerimizle güzel eğlenceli bir gün geçirdik. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz. Konservatuarımız çok teşekkür, bize çok güzel eğlenceli bir oyun oynadılar ayrıca ceza infaz kurumumuzda açık ceza infaz kurumlarımızdan hükümlü arkadaşlarımız geldi. Onlarla birlikte güzel bir zaman geçirdik” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir tiyatro ekibi, hükümlüler için gösteri yaptı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş! Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş!
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Başkan Şimşek ve eşinin romantik dansı

Başkan Şimşek ve eşinin romantik dansı

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Sason’da sarkıtları 20 metreyi aştı

Sason’da sarkıtları 20 metreyi aştı

Başkan Demir, Samsunspor’a destek için Manisa’ya gidiyor

Başkan Demir, Samsunspor’a destek için Manisa’ya gidiyor

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 15 Şubat Cumartesi

İmsak
05:47
Sabah
07:08
Öğle
12:44
İkindi
15:43
Akşam
18:10
Yatsı
19:26

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler15 Şubat Cumartesi

Emel Eczanesi
Merkez
Göbeklitepe Eczanesi
Merkez
İlyas Eczanesi
Merkez
Tutal Eczanesi
Merkez
Yunus Emre Eczanesi
Merkez
Öz Eczanesi
Akcakale
Tuğba Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Büyükşehir artık bünyesindeki araçlarla hizmetlerini sürdürecek

Büyükşehir artık bünyesindeki araçlarla hizmetlerini sürdürecek

Şanlıurfa ve Gaziantep'te eğitime kar engeli

Şanlıurfa ve Gaziantep'te eğitime kar engeli

Uyuşturucu satışı yapan şahıs tutuklandı

Uyuşturucu satışı yapan şahıs tutuklandı

Canpolat muhtarlarla bir araya geldi

Canpolat muhtarlarla bir araya geldi

Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.