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Büyükşehir Trafik ekiplerine hizmet içi eğitim

SAKARYA HABERLERİ  | 23.02.2020 13:42 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından hizmet içi personel eğitimleri devam ediyor.Hizmet içi personel eğitimleri kapsamında kapsamda trafik atölyesi çalışanlarına ’Güvenli Sürüş Kuralları ve Yaya önceliği Trafik Bilinci’ eğitimi verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından hizmet içi personel eğitimleri devam ediyor.
Hizmet içi personel eğitimleri kapsamında kapsamda trafik atölyesi çalışanlarına ’Güvenli Sürüş Kuralları ve Yaya önceliği Trafik Bilinci’ eğitimi verildi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafınca yapılan açıklamada, şehrin her noktasında 7 gün 24 saat görev yapan trafik ekiplerimizin mevcut bilgilerini tazelemek üzere ’Güvenli Sürüş Kuralları ve Yaya önceliği Trafik Bilinci’ eğitimini gerçekleştirdik. Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz bu eğitimlerle personellerimiz vatandaşımıza daha rahat ve güvenli hizmeti sağlayacaklar” ifadelerine yer verildi.

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