YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Büyükşehir “Turizm şehri Gaziantep” temalı fotoğraf yarışması düzenliyor

Büyükşehir “Turizm şehri Gaziantep” temalı fotoğraf yarışması düzenliyor

28.01.2021 14:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Büyükşehir “Turizm şehri Gaziantep” temalı fotoğraf yarışması düzenliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "Turizm Şehri Gaziantep” temalı online ödüllü fotoğraf yarışması düzenleniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "Turizm Şehri Gaziantep” temalı online ödüllü fotoğraf yarışması düzenleniyor. Yarışmanın konusu, şehrin doğal güzelliklerini, tarihini, kültürünü, gastronomisini kapsayacak.
Gaziantep’in turizm alt yapısının geliştirilmesinde gerekli araştırmaları yapan, şehrin geçmişten günümüze gelen tarihi ve kültürel zenginliğini ulusal ve uluslararası ilgili bütün platformlarda yer alarak en iyi şekilde tanıtmayı hedefleyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, “Turizm Kenti Gaziantep” temalı online ödüllü fotoğraf yarışması düzenliyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasında Gazi şehrin doğal güzellikleri, tarihi mekanları, rengarenk çarşıları, eşsiz gastronomisinin vurgulanacağı kapsayıcı fotoğraflar yarışacak. Yarışmaya photocup.com üzerinden bilgisayarla ya da telefonlardan sitenin mobil uygulamasından başvuru yapılabilecek. Yarışmanın son başvuru tarihi 17 Şubat 2021 Çarşamba günü olarak belirlenirken kazanan yapılacak oylamada 27 Şubat 2021 Cumartesi gününe kadar sürecek. Oylama sonucu birinci seçilen fotoğraf sahibi, 2 kişilik 1 gece otel konaklamalı, profesyonel turist rehberi eşliğinde Gaziantep gezisi, Rumkale’de profesyonel turist rehberi eşliğinde tekne turu ve Mutfak Sanatları Merkezi’nde Gaziantep mutfağını deneyimleme fırsatı bulacak. İkinci ve üçüncü seçilen fotoğraf sahibine ise Gaziantep’in yerel ürünlerinden oluşan paket hediye edilecek. Öte yandan sitede oylama yapan en iyi üç kişiye yerel Gaziantep Kahveler Paketi ve Gaziantep Kitabı verilecek.
Yarışmaya özgün, konu ile alakalı, JPEG formatında, en az 700 X 700 çözünürlüğünde ve 10 MB boyutu geçmeyecek fotoğraflarla katılım sağlanacak. 18 yaş ve üstü katılımcıların katılacağı online fotoğraf yarışmasında, sosyal medya ve diğer kanallardan destek isteyenler, tespit edildiği taktirde yarış dışı bırakılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kan donduran itiraf! Naylona sarılı halde ormanda bulundu Kan donduran itiraf! Naylona sarılı halde ormanda bulundu
Dünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyorDünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyor

Gaziantep Namaz Vakitleri 28 Ocak Perşembe

İmsak
06:07
Sabah
07:29
Öğle
12:48
İkindi
15:34
Akşam
17:57
Yatsı
19:15

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Perşembe

Altınay Sağlık Eczanesi
Sehitkamil
Aycan Eczanesi
Sehitkamil
Emek Hacettepe Eczanesi
Sehitkamil
Koçer Eczanesi
Sehitkamil
Yonca Eczanesi
Sehitkamil
Zeytin Eczanesi
Sehitkamil
Aslıhan Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Bağevi hırsızları yakalandı

Bağevi hırsızları yakalandı

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Diğer Haberler

Başkan Şahin, Büyükelçi Landrut’u makamında ağırladı

Başkan Şahin, Büyükelçi Landrut’u makamında ağırladı

Zeugma Mozaik Müzesi'ni geçen yıl sanal ortamda 1 milyon kişi ziyaret etti

Zeugma Mozaik Müzesi'ni geçen yıl sanal ortamda 1 milyon kişi ziyaret etti

Prof. Dr. Doğan’dan Kaymakam Mutlu’ya ziyaret

Prof. Dr. Doğan’dan Kaymakam Mutlu’ya ziyaret

HKÜ’den proje hazırlama webinakonulu webinar

HKÜ’den proje hazırlama webinakonulu webinar

Deneyimlerini gençlerle paylaştı

Deneyimlerini gençlerle paylaştı

Bakan Pekcan’dan Kileci ve Altunkaya’ya DGÖ Liyakat Sertifikası

Bakan Pekcan’dan Kileci ve Altunkaya’ya DGÖ Liyakat Sertifikası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.