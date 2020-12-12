Büyükşehir Ulaşım A.Ş.’den Hatay’a 700 fidan

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından her yıl çalışanlar ve aileleri ile birlikte gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğinin 6’ncısı bu yıl Hatay’a 700 fidan gönderilerek gerçekleştirilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi çevre duyarlılığı, temiz enerji kullanımı, karbon emisyonları azaltma çevresel sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında birçok çalışma yapıyor ve sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor. Buna göre her yıl Ulaşım A.Ş. çalışanları ve aileleri ile birlikte gerçekleştirilen fidan dikme etkinliği bu yıl Covid-19 bulaş riski nedeniyle gerçekleştirilemedi. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Ulaşım A.Ş. tarafından Hatay’a 700 fidan gönderilecek. Ulaşım A.Ş. tarafından geleneksel yöntem yerine kurum içerisinde fidan bağış kampanyası başlatıldı. Başlatılan kampanya ile çalışanlar bireysel olarak Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfına (OGEM) fidan bağışında bulundular.

Çalışanların bireysel bağışlarına ek olarak, raylı sistem araçlarında ve istasyonlarında bulunan ve bir yıl boyunca sahibine ulaşılamayan varlıklarda OGEM Vakfına fidan olarak bağışlandı. Orman yangınlarında kaybedilen ağaçların yeniden yeşermesi adına “Hatay İçin El Ele” sloganı ile birlikte, çalışanlar ve şirket olarak OGEM Vakfı’na bağışlanan 700 adet fidan Hatay’da toprakla buluşacak.

