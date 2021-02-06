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Büyükşehir Ulaşım AŞ’den kan bağışında 5. kez destek

06.02.2021 13:55 | Son Güncelleme:
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Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, Türk Kızılay’ı Denizli Kan Bağışı Merkezi tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına 5.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, Türk Kızılay’ı Denizli Kan Bağışı Merkezi tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına 5. kez katılarak örnek bir davranışta bulundu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, toplu ulaşımdaki kaliteli ve güler yüzlü hizmetlerinin yanı sıra, sosyal sorumluluk projelerine de destek vermeyi sürdürüyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ bu kapsamda "İyi ki varsın #kandostum" sloganıyla hareket eden Türk Kızılayı’na bir kez daha destek oldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletmesi Tesisleri’nde düzenlenen kan bağışı kampanyasına, Büyükşehir Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Gökoğlan ve Ulaşım A.Ş. personeli katıldı. Kampanyaya 5. kez destek veren Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. örnek davranışıyla büyük takdir toplarken, önümüzdeki dönemde düzenlenecek kan bağışı kampanyalarına desteğin süreceği belirtildi.

“İnşallah diğer kurumlara da örnek teşkil etmiş oluruz”
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Gökoğlan, pandemi döneminde hastanelerde kan sıkıntısının olabileceğine değinerek, kan bağışında bulunmak için Kızılay’ı davet ettiklerini söyledi. Gökoğlan, "Bugün itibari ile arkadaşlarımız kan vermeye başladılar. İnşallah diğer kurumlara da örnek teşkil etmiş oluruz. Kızılay’ımızın kan ihtiyacı için biz vazifemizi yapmış olduk. Kampanyaya destek olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

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