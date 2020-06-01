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Büyükşehir ulaşımda 35 bin 663 adet dezenfekte yaptı

MUĞLA HABERLERİ  | 01.06.2020 10:30 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri korona virüs salgını sonrasında bugüne kadar toplu taşıma araçları, taksi ve otogarlarda 35 bin 663 adet dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri korona virüs salgını sonrasında bugüne kadar toplu taşıma araçları, taksi ve otogarlarda 35 bin 663 adet dezenfekte işlemi gerçekleştirdi. Büyükşehir ekipleri 13 ilçede dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Salgının görüldüğü ilk günden bugüne Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri 13 ilçede dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bugüne kadar toplu taşıma araçları, taksi ve otogarlarda 35 bin 663 adet dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri 164 belediye otobüsünü 7 bin 887, 11 otogarı 697, Bin 431 özel toplu taşıma aracını 8 bin 98, 3 bin 587 otobüs durağını 8 bin 640, 2 bin 422 ticari taksiyi 5 bin 35, TM plakalı araçları 835, S plakalı araçları 3 bin 866, 29 havaalanı aracını 356 ve 5 limanı 249 defa dezenfekte etti. Ekipler toplamda 35 bin 663 adet dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.
Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada “Korona virüs salgını dolayısıyla 13 ilçemizde toplu taşıma araçları, otogarlar, taksiler ve limanlarda bugüne kadar 35 bin 663 adet dezenfekte işlemi gerçekleştirdik. Tüm ilçelerimizde dezenfekte işlemlerimiz devam ediyor” denildi.

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