Büyükşehir ulaşımda 82 Bin 655 adet dezenfekte yaptı

Korona virüs salgınına karşı önlemler kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri 13 ilçede dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bugüne kadar toplu taşıma araçları, taksi ve otogarlarda 82 bin 655 adet dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri 164 belediye otobüsünü 18 bin 710, 11 otogarı bin 453, Bin 431 özel toplu taşıma aracını 17 bin 66, 3 bin 587 otobüs durağını 17 bin 612, 2 bin 445 ticari taksiyi 18 bin 41, TM plakalı araçları bin 718, S plakalı araçları 5 bin 978, 29 havaalanı aracını bin 561 ve 5 limanı 516 defa dezenfekte etti. Ekipler toplamda 82 bin 655 adet dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada “Koronavirüs salgını dolayısıyla 13 ilçemizde toplu taşıma araçları, otogarlar, taksiler ve limanlarda bugüne kadar 82 bin 655 adet dezenfekte işlemi gerçekleştirdik. Tüm ilçelerimizde dezenfekte işlemlerimiz devam ediyor” denildi.

