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  4. Büyükşehir, ulaşımda konfor ve güvenliği artırıyor

Büyükşehir, ulaşımda konfor ve güvenliği artırıyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 05.01.2020 13:26 | Son Güncelleme

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ulaşımlarını rahatlatacak çalışmaları sürdürüyor.Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ulaşımlarını rahatlatacak adımlar atan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Savaştepe İlçesi’ndeki Soğucak-Karacaören Köprüsü’nü tamamlayarak hizmete açtı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ulaşımlarını rahatlatacak çalışmaları sürdürüyor.
Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ulaşımlarını rahatlatacak adımlar atan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Savaştepe İlçesi’ndeki Soğucak-Karacaören Köprüsü’nü tamamlayarak hizmete açtı. Belediye köprü çalışması kapsamında 11 kilometrelik bağlantı yolunu da asfaltladı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ulaşımlarını rahatlatacak çalışmaları sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Savaştepe İlçesi’nde Soğucak-Karacaören Köprüsü’nün yapımı tamamlandı. Kullanım ömrünü tamamlayan, yapısal bütünlüğünde meydana gelen bozulmalar neticesinde ve tek yönlü kullanımından dolayı trafik akışını engelleyen, tehlike arz eden Soğucak-Karacaören Köprüsü, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin özverili çalışmalarıyla tamamlanarak trafiğe açıldı.
Soğucak ve Karacaören Mahalleleri arasındaki ulaşımın daha konforlu hale gelmesi adına yapılan köprü 90 metre uzunluğunda ve 11 metre genişliğinde. İki orta ayak, iki kenar ayak olmak üzere; 4 ayaklı, 3 açıklıklı, prefabrik kirişli betonarme köprü olarak inşa edilen Soğucak-Karacaören Köprüsü, hızlı ve güvenli trafik akışını sağlamak amacıyla çift şeritli hale getirildi, yolu kullanan yayalar için ise 2 yaya platformu yapıldı.
554 ton asfalt atıldı
Köprü inşasının yanı sıra yağış dönemlerinde zaman zaman taşkınlar yaşanmasıyla köprü taşıyıcı ayaklarında zarara neden olan dere yatağında da akarsuyun akış yönünün düzenlenmesi için dere temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. 90 metre uzunluğundaki köprü ve girişi çıkışı olmak üzere 400 metrelik alana toplam 554 ton asfalt dökülerek sathi kaplama yapıldı. Tamamlanan proje sayesinde ulaşım daha konforlu hale getirilirken köprünün çift şeritli olması nedeniyle ulaşımda süre kısaldı ve olası risklerin önüne geçilmiş oldu.

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