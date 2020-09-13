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Büyükşehir ve ÇÜ Mimarlık Fakültesi arasında teknik iş birliği protokolü

ADANA HABERLERİ  | 13.09.2020 13:08 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediyesi ile Çukurova Üniversitesi Mimarlık Fakültesi arasında, kent genelinde belediye yatırımlarının mimari projelerinin hazırlanması, ulusal ve uluslararası yarışmaları birlikte yapma ve teknik iş birliği amacıyla protokol imzalandı.Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen protokol törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof.

Büyükşehir ve ÇÜ Mimarlık Fakültesi arasında teknik iş birliği protokolü

Adana Büyükşehir Belediyesi ile Çukurova Üniversitesi Mimarlık Fakültesi arasında, kent genelinde belediye yatırımlarının mimari projelerinin hazırlanması, ulusal ve uluslararası yarışmaları birlikte yapma ve teknik iş birliği amacıyla protokol imzalandı.
Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen protokol törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Duygu Saban, Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Yeğin, Öğretim Görevlisi Tolga Uzun ile Büyükşehir Bürokratları katıldı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Kent ölçeğindeki tüm projelerimizi; sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve ilgili tüm paydaşlarla beraber tasarlayarak üretmeyi, Adana yararına birlikte karar almayı hedefliyoruz. Bu kapsamda; Çukurova Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile teknik iş birliği protokolü imzalandık. İmzalanan protokol ile mimari projeler, ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenlenecek, birlikte tartışılacak ve hayata geçirilecek. Protokol kapsamında ilk proje olarak Çukurova Üniversitesi Yurdu önündeki Yaya Üst Geçidi Mimari Projesi çalışmalarına başlanacak” dedi.
Başkan Zeydan Karalar, halka hizmet ederken bilimi ve uzmanlığı daima ön plana alacaklarını ve Türkiye’nin bir çok üniversitesiyle halihazırda çalıştıklarını vurguladı. Başkan Karalar, Çukurova Üniversitesi’nin diğer bölümleriyle de iş birliği yapmak üzere hazırlıklar yapıldığını, ayrıca kentteki diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği olanaklarını artıracaklarını kaydetti.
Çukurova Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Duygu Saban da, Adana Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Başkan Zeydan Karalar’a teşekkürlerini iletti.

Büyükşehir ve ÇÜ Mimarlık Fakültesi arasında teknik iş birliği protokolü

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