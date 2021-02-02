Büyükşehir ve MASKİ, 7/24 sahada

Manisa’da da etkili olan sağanak yağışlı hava sonrasında sahada incelemelerde bulunan MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa TV ekranlarına konuk olarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak yağış uyarısının ardından tüm ekipleri ile sahada olan Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri vatandaşın mağdur olmaması için sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. Manisa TV ekranlarına konuk olan MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da yürütülen çalışmaların detaylarını ve son gelişmeleri Manisalılar ile paylaştı. Büyükşehir ve MASKİ’nin adeta tek vücut olarak sahada olduğunu belirten Aslay ve Öztozlu, bir haftada düşecek yağışın 12 saat gibi kısa bir sürede yağdığını belirtti. Sadece 12 saate 70 kilogram yağış düştü

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarı yaptığı andan itibaren Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’le de anbean iletişim halindeyiz. Başkanımız da dikkatlice bu konuları takip ediyor. Dün akşamdan beri hem Büyükşehir Belediyemiz hem MASKİ ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam ediyor. Maalesef ki yağış rejimlerinde küresel ısınma ile değişiklikler oldu. Haftalarca yağacak yağmurları 1-2 saat içerisinde görebiliyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden aldığımız verilere göre ilimize şu ana kadar 12 saate 70 kilogram yağış düştü. Bu 24 saatte 100 kilograma yakın hale gelecek. 100 kilogram da metrekareye yaklaşık 10-15 santimetre yağışın düşmesi anlamına geliyor” dedi. Tüm ekipler ile ilk andan itibaren sahada olduklarını belirten Aslay, Yunusemre, Şehzadeler ve Akhisar ilçelerimizde özellikle kırsal ve ovaya yakın noktalarda sıkıntılar yaşandığını ancak genel olarak bir sıkıntı olmadığını söyledi.

Dere yatakları ve kanalizasyon hatlarına atılan çöpler tıkanıklığa yol açıyor

Düzenli bir şekilde dere yataklarında ve sorumluğu sulama birliğinde olan sulama kanalında temizlik çalışması yaptıklarını ifade eden Aslay, konuşmasına şöyle devam etti: “Bayındırlık Mahallesinden inen bir deremiz var. Bu derenin önünde çökeltme havuzumuz var. Bu noktayı düzenli olarak temizliyoruz. Kırtık Deremizin önündeki çökeltim havuzlarımızı da temizliyoruz. DSİ’nin şehir içerisinden geçen bir sulama kanalı var. Maalesef bu sulama kanalının getirdiği pislikler, çöpler kanalın menfezlerle birleştiği noktalarda tıkanıklığa yol açıyor. Bunları da ekiplerimiz sürekli olarak temizliyor. Dün akşamdan itibaren de Büyükşehir Belediyemizden hem ekipman hem de personel desteği aldık. İki sene önce Spil mahallesinde taşkına neden olan dere ıslah edildi, bugün hiçbir sorun yaşanmıyor çok şükür. MASKİ ve Büyükşehir Belediyesi olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün öncülüğünde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Derelerimizi çöplük gibi kullanmadığımızda, bu derelerin sağlıklı bir şekilde aktığı zaman biz bu sorunları yaşamayız. Çok şükür şu ana kadar birkaç nokta haricinde şehrimizde yürümeyi ve ulaşımı engelleyecek bir sorunumuz yok” dedi.

“Tüm ekipler tek bir vücut gibi çalışıyor”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, ilk andan itibaren sahada olduklarını belirterek, “Meteoroljik uyarı geldiği andan itibaren teyakkuz halindeydik. Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatlarıyla vatandaşımızı en az zararla bu yağıştan kurtarmak, korumak gayesi içerisindeyiz. Yol Bakım Onarım, İtfaiye ve Fen İşleri Dairesi Başkanlıklarımız bu yağışlı havada MASKİ ile birlikte çalışıyorlar. Genel Müdürümüz Burak Bey de ekiplerin yönlendirilmesini sağlıyor. Tüm ekipler tek bir vücut gibi çalışıyor” ifadelerini kullandı. Sulama kanalının sorumluluğu MASKİ’de değil

Taşkınların sebepleri arasında doğal çevrenin kirletilmesi ve buna bağlı olarak ortaya çıkan durumdan da bahseden Aslay, “Derelerde yapılan kaçak yapılaşmalar en büyük sorunlardan biri. Aynı zamanda, bağlardaki budamalar sonrasında çıkan malzeme ne yazık ki derelere atılıyor. Sadece bir menfezden 1-2 kamyon malzeme çıkarıyoruz. Sulama kanallarına atılan çöpler tıkanıklığa neden oluyor. Sulama kanalının 1-2 kilometresi kapalı kesitte gidiyor. Atılan çöpler sulama kanalının menfez noktalarında tıkanıklığa yol açıyor. Vatandaşlarımıza şunu da belirtmek istiyorum. DSİ’ye ait sulama kanalının sorumluluğu MASKİ’ye ait değil. Sulama Birliğinin sorumluluğunda olan kanalda neredeyse her gün bakım yapıyoruz. Kapalı kesitteki tıkanıklığı gidermek için Sulama Birliğine de destek veriyoruz. O noktalar tıkalı olduğu için de diğer noktalarda taşma yapıyor. Ayrıca, Kömürcüler Sitesinin olduğu yer ile Celal Bayar Üniversitesinin olduğu noktada su birikintileri var. Ekiplerimiz oralara da müdahalede bulunuyor” dedi.

Vatandaşa da büyük sorumluluk düşüyor

Binalar yapılırken uyulması gereken teknik gereksinimlerden bahseden Aslay, “Binalardaki yağmur suyu giderlerini kanalizasyon hatlarına bağlandığını görüyoruz. Kanalizasyon hattı sadece evsel atıksuyu taşımak üzere tasarlanıyor. Sulama kanalında çöpler ve aşırı yağışlar nedeniyle taşkınlar yaşanıyor. Bizim de MASKİ olarak gördüğümüz, sıkıntı yaşadığımız ve sonrasında projelendirip müdahale ettiğimiz noktalar var ama bu şehirde hep beraber yaşıyoruz. Vatandaşlarımız kendi binalarında önlemlerini almak zorunda. Biz sorumluluğumuzda olan ana hatları ne kadar sorunsuz bir şekilde işletsek de bu sebepten kaynaklı kuvvetli yağışlarda geri tepme sorunu yaşanıyor. Vatandaşlarımızın evlerinin önündeki rögara yağmur suyu giderlerini bağlamamaları gerekiyor” dedi. “Her zaman göreve hazırız”

Öztozlu, bu tip sorunlara karşı her zaman hazırlıklı olduklarını ifade ederek, “İş makinesi, personel ve tecrübe anlamında da gereğini yapıyoruz. Biz sahaya çıktığımız zaman sonuçta Manisa’da yaşayan bir vatandaşımızın mağduriyeti varsa bu DSİ’nindir, bu Sulama Birliğinindir, bu MASKİ’nindir, bu Büyükşehir”indir mantığı gütmüyoruz. Orada hangi önlemin alınması gerekiyorsa o önlemi alıyoruz, ekiplerimizi sevk ediyoruz, iş makinelerimizi oraya gönderiyoruz. Yol Bakım Onarım Dairesi Başkanlığımız, Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız ve İtfaiye Daire Başkanlığımız bu tip afet durumlarında aktif olarak sahada çalışan daire başkanlıklarımız. 728 tane personeliyle 17 ilçede 56 noktasıyla İtfaiye Dairesi Başkanlığımız da bu tip durumlarda bilfiil hareket edebilecek kabiliyete sahip” dedi.

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