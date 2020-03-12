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Büyükşehir virüse karşı önlemleri artırdı

BALIKESİR HABERLERİ  | 12.03.2020 09:05 | Son Güncelleme

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi korona virüsünün ülkemizde de görülmesinin ardından aldığı önlemleri artırdı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi korona virüsünün ülkemizde de görülmesinin ardından aldığı önlemleri artırdı. Otobüsler ve terminallerde dördüncü nesil ürünlerle dezenfektasyon işlemlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, terminal girişlerinde de ısı ölçerlerle vatandaşların vücut sıcaklıklarını kontrol edip anormal durumlarda gerekli işlemleri gerçekleştiriyor.
Çin’de ortaya çıkarak hızla dünyaya yayılan korona virüsünün ülkede de görülmesinin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi rutin dezenfektasyon işlemlerini sıklaştırdı. Halk sağlığına her zaman önem veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tüm birimlerinde önlemlerini alıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. (BTT)’ye bağlı tüm terminallerde, Sağlık Bakanlığı onaylı insan sağlığına zararı bulunmayan dördüncü nesil dezenfektanlarla gün içerisinde en az üç kez dezenfektasyon çalışmaları yapılıyor. Bunun yanı sıra terminallerdeki; tuvaletler, çocuk oyun alanları, bekleme koltukları, giriş kapıları, zemin ve x-ray cihazlarına kadar her yer özenle dezenfekte edilerek risk alanları en aza indiriliyor. Alınan önlemlere ek olarak vatandaşların yoğun olarak bulunduğu terminal girişlerinde güvenlik görevlileri ısıölçerlerle vatandaşların vücut sıcaklığını ölçüp anormal bir durum olduğunda gereken işlemleri gerçekleştiriyorlar.

Araçlar her sefer sonunda dezenfekte ediliyor
BTT’ye bağlı tüm araçlara; her akşam iç ve dış temizliklerinin yapılmasının ardından dezenfekte işlemleri gerçekleştirilerek gün içerisinde de her seferin sonunda dezenfektan uygulaması tekrarlanıyor. Ayrıca yoğun olan hatlarda araçlar sıklıkla değiştirip dinlendirerek havalandırılmasını sağlanıyor.

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