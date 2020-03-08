Büyükşehir Voleybol Takımı finale kaldı

Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı 1.Lige terfi maçlarında finale kalarak önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Erkekler Voleybol 1.Lige terfi maçlarında Eskişehir’de Hakkari Sportif Faaliyetlerleri 3-0 yenen Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, finale kaldı.

Büyükşehir finale gelene kadar sırasıyla İstanbul Yeniköyspor’u 3-1, Mardin 47 Spor’u 3-0, Hakkari sportif faaliyetlerleri 3-1 ile geçerek finale kalmaya hak kazandık.

1.Lige Terfi Müsabakalarında final karşılaşması önümüzdeki hafta oynanacak.

