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  4. Büyükşehir Yuvacık’taki dolgu alanını ağaçlandırdı

Büyükşehir Yuvacık’taki dolgu alanını ağaçlandırdı

KOCAELİ HABERLERİ  | 18.01.2020 11:57 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele ilçesi Yuvacık Paşadaş Mahallesi’nde bulunan İSAŞ dolgu alanına yüzlerce çam fıstığı fidanı dikildi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kente yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele ilçesi Yuvacık Paşadaş Mahallesi’nde bulunan İSAŞ dolgu alanına yüzlerce çam fıstığı fidanı dikildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kente yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Başiskele ilçesinde Yuvacık Paşadağ Mahallesindeki İSAŞ dolum sahası toprak serilerek ağaçlandırılma çalışmaları yapıldı. Yeşil alan olarak vatandaşların hizmetine sunulacak alana, 543 adet çam fıstığı fidanları Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekiplerince dikildi. Fidan dikim çalışmaları öncesinde dolgu alanına bitkisel toprak serimi yapıldı. 18 bin 600 metrekare alana dikilen çam fıstığı fidanları ile dolgu alanı yeşil bir hal alacak.

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