Büyükşehir zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırdı

İl genelinde fahiş fiyat konusunda Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle koordineli olarak çalışmalarını periyodik olarak sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte herhangi bir şekilde fırsatçılığa mahal vermemek adına denetimlerini sıklaştırdı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri işbirliğiyle marketlerde fahiş fiyat, etiket, maske ve eldiven denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerin periyodik olarak sürdüğünü, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ise sıklaştığını belirten Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, “Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yaptığımız denetimlerde marketlerin fiyat etiketleri, maske ve eldiven kontrolü ve fahiş fiyat kontrollerini gerçekleştirdik. Yaptığımız çalışmalarda eksiklik ve fahiş fiyat uyguladığını tespit ettiğimiz firmalara cezai işlem uyguladık ve uyarıda bulunduk. Ramazan ayı boyunca ve bayram sürecinde denetimlerimiz devam edecek.” dedi.

