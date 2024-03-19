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Büyükşehir zabıtadan Tüketici Haftasına özel resim yarışması

İHA İHA
19.03.2024 15:10
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından 15-21 Mart Tüketici Haftası dolayısıyla düzenlenen resim yarışmasının kazananları belli oldu.

Büyükşehir zabıtadan Tüketici Haftasına özel resim yarışması

Resim sanatına ilgi duyan Gaziantep’teki lise öğrencileri “Bilinçli Tüketici” temalı resim yarışmasıyla hünerlerini sergiledi. Derece alan ilk beş isme 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi’nde ödülleri verildi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Dr. Atiye Güner, Gaziantep Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Cevat Atalay, Gaziantep Ticaret İl Müdürü Ahmet Açıkgöz, Zabıta Daire Başkanlığı Tüketici Hakları ve Kültür Turizm Müdürü Ahmet İnce ve Gaziantep Tüketici Hakları Derneği Başkanı Bülent Yılmaz’ın jüri üyeliğini yaptığı yarışmada kazanan ilk 5 isim açıklandı.

İlk 5’e giren isimlere ödülleri verildi
Bu kapsamda yarışmanın birincisi Aysel İbrahim Akınal Güzel Sanatlar Lisesi’nden Hümeyra Ölçek olurken, Ölçek’i, yine aynı lisede öğrenim gören Neslihan Beyza Akgül, Gaziantep Kolej Vakfı Fen Lisesi’nden Berrak Bilecen, Şahinbey Sosyal Bilimler Lisesi’nden Tuana Gülsen Demir ve Gülşen Batar Anadolu Lisesi’nden Nazlı Türker izledi.

Eserleriyle ilk beşe girmeyi başaran birinci isme dizüstü bilgisayar, ikinciye tablet, 3’üncüye akıllı telefon, 4’üncüye akıllı saat 5’inciye ise bluetooth kulaklık hediye edildi.

“BU GİBİ YARIŞMALARLA BİLİNÇLİ TÜKETİCİ ORANINI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ”

Zabıta Daire Başkanı Ömer Yalım 15-21 Mart Tüketici Haftasına istinaden yaptığı konuşmada, vatandaşlarının alışveriş sırasında bazı haklarının kaybolmaması ve daha bilinçli olmaları amacıyla daire başkanlığına bağlı ekiplerce bilinçlendirme çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi.

Tüketicilerin hangi haklara sahip olduğunu öğrenmesinin öneminden bahseden Yalım, “Yaptığımız çalışmalarda sahada, eğitim kurumlarında STK’larda bilinçlendirme çalışmaları başlatılmıştır. Yaklaşık 6 aydır bu çalışmaları yürütmekteyiz. Bu çalışmalarda geldiğimiz noktada binlerce insanın daha bilinçli olduğunu görmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Farklı etkinliklerle bilinçli tüketici oranını toplumda artırmayı hedeflediklerini belirten Yalım, “Çocuklar “Bilinçli Tüketici” temasıyla yeteneklerini sergiledi ve bizlere ne kadar yeni bir buluş bulduklarını gösterdi. Bu tür yarışmalarla insanların daha bilinçli bir tüketici olması için gayret sarf ediyoruz” diye konuştu.

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