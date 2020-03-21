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Büyükşehir zabıtası korona için sokakta

İZMİR HABERLERİ  | 21.03.2020 10:42 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında 16 Mart’tan itibaren geçici süreyle kapatılma kararı verilen, ancak faaliyetine devam eden başta kahvehaneler olmak üzere işletmelere yönelik denetimini aralıksız sürdürüyor.İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle korona virüs önlemleri kapsamında geçici süreyle kapatılan çalgılı-müzikli lokanta-kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kafeterya gibi mekanların bazılarının faaliyetini sürdürdüğü yolundaki şikayetler üzerine denetime başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında 16 Mart’tan itibaren geçici süreyle kapatılma kararı verilen, ancak faaliyetine devam eden başta kahvehaneler olmak üzere işletmelere yönelik denetimini aralıksız sürdürüyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle korona virüs önlemleri kapsamında geçici süreyle kapatılan çalgılı-müzikli lokanta-kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kafeterya gibi mekanların bazılarının faaliyetini sürdürdüğü yolundaki şikayetler üzerine denetime başladı. Genelge kapsamında açık tutulan lokanta ve benzeri işletmelerde hijyen ve sosyal mesafe konusunda da bilgilendirme yapan zabıta ekipleri, kurallara uymayanları uyardı. Kontrollerde korona virüs önlemleri kapsamında kapatılan işletmelerin büyük bölümünün yasağa uyduğu gözlenirken belirlenen az sayıdaki işyeri için de işlem yapıldı.
Genelgeye rağmen açık olan işletmeler için “Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma” suçunu düzenleyen TCK’nın 195. maddesi uyarınca tutanak tutularak gerekli müeyyideler uygulandı, ilçe belediye zabıta müdürlüklerine de bilgilendirme yapıldı.
Öte yandan, kahvehanelerin kapatılmasına rağmen yasak dışında tutulan bazı çay ocaklarının kaldırım, yeşil alan ve iş hanı ortak kullanım bölgelerine, sandalye, tabure koyarak yasağı deldikleri görüldü. Bunlarla ilgili de yasal işlem başlatıldı. Zabıta Müdürlüğü yetkilileri yasak ve kuralların halkın sağlığı için konulduğunu hatırlatıp tüm İzmirlileri uyardı.

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Bayindir
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Zeytin Eczanesi
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