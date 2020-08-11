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Büyükşehir zabıtasından fahiş fiyat denetimi

MUĞLA HABERLERİ  | 11.08.2020 12:28 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde fahiş fiyat ile satışlara karşı denetimlerini sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde fahiş fiyat ile satışlara karşı denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kendi sorumluluk sahasındaki marketlerde denetim yaptı.
Zabıta ekipleri marketlerde rafları dolaşıp etiketleri inceleyerek fahiş fiyat artışı, gramaj eksikliği, etiket denetimi yaptı. Özellikle temizlik malzemeleri, kolonya, maske gibi ürünlerde fiyat artışlarının önüne geçmek için denetimlerini sıklaştıran Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, reyon fiyatı ile kasa fiyatı kontrolleri yaparak güncel fiyatları kayıt altına alıyor.
Marketlerde gerçekleştirdiği denetimler ile vatandaşların mağduriyetinin de önüne geçen Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, marketlerin vatandaşlara ürünlerini fahiş fiyattan satarak vatandaş üzerinden haksız kazanç elde etmemesi için ürünün yer aldığı reyonda fiyat etiketinin olup olmadığını denetliyor. Ayrıca Zabıta ekipleri tarafından daha önce yapılan denetimlerde tutulan kayıtlar ile fiyatlar karşılaştırılarak fahiş fiyat artışı tespit edilen işletmelere yasal işlem başlatılmak üzere evrakları Ticaret İl Müdürlüğü’ne sevk ediliyor. Zabıta ekipleri denetimler sırasında sık sık vatandaşlar ve işletme yetkililerine Covid-19 tedbirleri kapsamında uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirmeler yapılıyor.

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