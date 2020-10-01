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Büyükşehir’de 230 stajyer iş başı yaptı

KOCAELİ HABERLERİ  | 01.10.2020 10:50 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemi kapsamında 230 lise öğrencisi staj için iş başı yaptı.3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereği lise ve üniversite öğrencilerine beceri eğitimi sağlamak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi tarafından her sene staj imkanı sağlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemi kapsamında 230 lise öğrencisi staj için iş başı yaptı.
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereği lise ve üniversite öğrencilerine beceri eğitimi sağlamak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi tarafından her sene staj imkanı sağlanıyor. Öğrenciler eğitimini aldıkları branşlar üzerinden mesleki eğitim uygulaması görerek iş hayatı içerisinde yer alıyor. Öğrencilerin gelişimine büyük katkı sağlayan staj imkanından bu sene 230 stajyer faydalanacak. 2020-2021 eğitim öğretim dönemi boyunca devam edecek olan staj eğitiminde öğrenciler, haftanın üç günü kurum içerisinde görev yapacak.
Öğrenciler, eğitimini aldıkları branşlar üzerinden işletmelerde mesleki eğitim uygulaması görerek iş hayatının içinde yer almakta ve böylece mesleki anlamda da kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı personellerinin giriş işlemlerinin tamamladığı öğrenciler, Covid-19 tedbirleri kapsamında temizlik, maske ve mesafe kurallarına uygun olarak uygulamalı eğitimlerine başladı.

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Kartepe
Yalın Eczanesi
Golcuk
Nazar Eczanesi
Golcuk
Çamlıtepe Eczanesi
Korfez
Seymen Eczanesi
Golcuk
Menderes Eczanesi
Cayirova
Çınar Eczanesi
Izmit
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