Büyükşehir’de 29’u üst düzey yönetici 2 bin 319 kadın çalışıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, eğitimde, iş hayatında ve yaşamın her alanında kadınların eşit olduğunu belirterek, hizmetlerinde en büyük destekçilerinin kadın personelleri olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya’yı geliştiren ve Antalyalıyı mutlu eden projelerini kadın çalışanları ile birlikte gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerine kadın eli değiyor. Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreteri Cansel Tuncer başta olmak üzere yönetim kadrosunda 29 kadın yönetici yer alırken, vatmanlıktan, itfaiye erliğine, güvenlik görevlisinden, otobüs şoförlüğüne her kademede kadınlar görev alıyor. 2 bin 319 kadın personeli ile Antalya’ya hizmetlerini sürdüren Başkan Böcek, kentin sakini değil sahibi olarak onlarla birlikte ortak hareket ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin üst yönetiminde, 1 genel sekreter, 1 başkan danışmanı, 8 kadın daire başkanı, 18 kadın şube müdürü ile bir belediye şirketi yönetim kurulu başkanı bulunuyor.

"Kadınlara pozitif ayrımcılık"

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kadınların emeğine ve fikirlerine büyük önem verdiklerini belirterek, kadına verdikleri değerin bir göstergesi olarak belediyenin en önemli makamlarını kadınlara emanet ettiklerini söyledi. Böcek, kadın çalışanları dahil tüm tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. Kadınlar için özel projeler üreterek pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten Böcek, “Özellikle kadına yönelik şiddet konusuna dikkat çekmek isterim. Büyükşehir Belediyesi olarak kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı konusunda acil eylem planı imzalayan ilk büyükşehir belediyesi olduk. Protokol çerçevesinde kadınlara yönelik birçok çalışma gerçekleştirdik. Kadınların akşam geç saatlerde otobüs durakları dışında evlerine yakın en uygun noktada indirilmesi konusunda UKOME kararı alarak, uygulamaya başladık” dedi.

Öze dönüş temasıyla gerçekleştirilen 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali, sinema ve eğlence sektöründe yaşanan cinsiyet eşitsizliğine dikkat çeken 5050

