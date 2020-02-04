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Büyükşehir’de 7,5 saatlik yatırım toplantısı

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.02.2020 12:26 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki daire başkanlıkları, iştirakler ve alt yapı kuruluşu olan KASKİ kanalıyla 2020 yılında yapılacak yatırımlarla ilgili toplantılarını sürdürüyor. Başkan Memduh Büyükkılıç, 6 daire başkanlığı tarafından yapılacak yatırımlarla ilgili yaklaşık 7,5 saat süren bir toplantı yaptı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2020 yılını planlamaya devam ediyor. 2020 yılında yapılacak yatırımlar ve verilecek hizmetlerle ilgili planlama toplantıları gerçekleştiren Başkan Memduh Büyükkılıç, 6 daire başkanlığının sahasındaki yatırımlarla ilgili 7,5 saat süren bir toplantı yaptı.
Toplantıya Başkan Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, genel sekreter yardımcıları, KASKİ Genel Müdürü ve ilgili daire başkanları katıldı.
Toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada 2020 yılında Etüt Projeler Daire Başkanlığı, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Kent Tarihi ve Tanıtım Daire Başkanlığı, İmar Daire Başkanlığı ve Yapı Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yapılacak yatırımlarla ilgili bir araya geldiklerini ve yapılacak yatırımları detaylarıyla ele aldıklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, “Yaklaşık 7,5 saatlik bir çalışma yaptık. Fedakar ve gayretli ekibimize teşekkür ediyorum. Şehrimizin esenliğini ve konforunu artıracak, standardını yükseltecek çalışmaları 2020’da gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.
Toplantıda depremle ilgili de kararlar alındığını dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, “Malatya ve Elazığ’da yaşanan depremin ardından gerekli çalışmaların yapılması ve alınması gereken önlemlerle ilgili de değerlendirmelerde bulunduk” diye konuştu.

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İmsak
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Sabah
07:35
Öğle
12:57
İkindi
15:44
Akşam
18:09
Yatsı
19:27

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Ekinci Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Hasçalık Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vefa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Çetin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Fatih Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Nilgün Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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