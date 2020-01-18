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  4. Büyükşehir’de ara tatil coşkusu başlıyor

Büyükşehir’de ara tatil coşkusu başlıyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 18.01.2020 13:30 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kütüphane ve müzelerini 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ara tatilinde öğrenciler için özel hazırlık yaptı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kütüphane ve müzelerini 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ara tatilinde öğrenciler için özel hazırlık yaptı. Tatil için hazırlanan atölye ve etkinliklerle çocuklar eğlenerek öğrenecek.
Büyükşehir Belediyesi, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı ilk dönemi sonunda öğrencilere dolu dolu bir ara tatili hazırladı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı’na bağlı 3’ü çocuk olmak üzere 5 kütüphane ve 8 müzesiyle, eğlenerek öğrenme metodunu uygulayarak öğrencilere unutulmaz bir ara tatil yaşatacak.
Müzeler etkinliklerle dolup taşacak
Gaziantep ve Dünya’nın oyun hafızasını koruyan Oyun ve Oyuncak Müzesi’nde 25 ve 26 Ocak tarihlerinde “Hacivat ve Karagöz Atölyesi” öğrenciler ile gerçekleşecek. Ayrıca müzede, 28 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde “Bez Bebek Atölyesi”’ ziyaretçilerin katılımıyla gerçekleşecek. Atatürk Anı Müzesi’yse özel bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Müzede, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gaziantep’e geliş günü olan 26 Ocak’ta açılacak sergi tüm ziyaretçileri bekliyor olacak. Ara tatil boyunca Emine Göğüş Mutfak Müzesi, “Yaşayan Müze” etkinliklerine ev sahipliği yapacak, yöresel tatlar ziyaretçilere ikram edilecek.
Kütüphanelerde ara tatili için özel atölyeler
Büyükşehire bağlı kütüphanelerde ise, belirli yaş gruplarına göre hazırlanan birbirinden farklı atölye ve etkinliklerle, tatil boyunca çocukların uğrak yeri olacak. Gaziantep Çocuk Kütüphanesi, mozaik çalışması, kukla ve maske atölyesi, resim çalışması, marakas yapımı, ebeveyn ve çocuk ritim çalışması, kendi masal evini yap atölyesi, ebeveyn ve çocuk mozaik çalışması etkinlikleri için hazırlıklarını tamamladı. Güvenevler Çocuk Kütüphanesi’yse bilim atölyesi, neşeli masallar ve öyküler, sanat atölyeleri, kitap ayracı yapımı, geleneksel sokak oyunları etkinlikleriyle miniklerle eğlenecek. Hasan Celal Güzel Çocuk Kütüphanesi’ndeyse kukla masal atölyesi, origami atölyesi, keçe atölyesi, topaç boyama atölyesi ve daha fazlasıyla ara tatil boyunca çocukları bekliyor olacak.
Atölye ve etkinlik tarihleri hakkında detaylı bilgi ve kayıt için ilgili kütüphaneler ve müzelerden bilgi alınabilecek.

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