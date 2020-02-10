YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Büyükşehir’de arıcılık eğitim başladı

Büyükşehir’de arıcılık eğitim başladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 10.02.2020 16:53 | Son Güncelleme

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınmaya desteklemeye devam ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınmaya desteklemeye devam ediyor. Bitki çeşitliliği açısından zengin bir ekolojiye sahip olan Balıkesir’de arı üreticiliğinin artırılıp katma değeri yüksek arı ürünlerinin vatandaşlar tarafından üretiminin yapılması amacıyla Arı Üretim Merkezi’nde bilinçli arıcılar yetiştirilecek.
Balıkesir’in bitki çeşitliliğinin zengin ve verimli oluşu, coğrafi konumu ve ekolojik uygunluğundan ötürü kırsalda kalkınmayı sağlamak üzere her türlü tarımsal üretimi destekleme hedefiyle çalışan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tüm tarımsal faaliyetlere önem verdiği gibi arıcılık faaliyetlerine de özel bir önem veriyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Karesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde kırsal kesimde yaşayan üreticilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi, ek gelir sağlanması ve bilinçli arı üreticisi sayısının artırılması amacıyla 2. Uygulamalı Sertifikalı Arı Yetiştiriciliği Kursu başladı. Kurs başvurularına yoğun talep olması sebebiyle 40 kişi ile sınırlandırılan kursiyer sayısı 75’e çıkarıldı. Haftanın iki günü toplamda 72 saat sürecek olan eğitimler; Kabakdere Mahallesi’nde, Büyükşehir Belediyesi’ne ait Arı Üretim Merkezi’nde uygulamalı olarak gerçekleştirilecek.

Bal üretiminin püf noktaları anlatılacak
Kurs süresi boyunca arıcılık ürünlerinin üretilmesi ve işlenerek katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi hakkında alanında uzman eğitmenler tarafından kovanların başında yeni arıcılara bal üretiminin püf noktalarını anlatılacak. Bal üretmenin inceliklerini öğrenecek kursiyerlere; balarısı ırkları, koloni bireyleri, mevsimsel bakım, bal üretimi, diğer arı ürünlerinin üretimi, ana arı yetiştiriciliği, arı sağlığı hakkında da eğitimlerin yanı sıra doğanın dengesinin korunmasına da katkı adına verilen eğitimler tamamlanarak sınav sonrası başarılı olan kursiyerlere sertifika verilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yemek yaparken patlayan düdüklü tencere yaraladı

Yemek yaparken patlayan düdüklü tencere yaraladı

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Otogarın yıkım başladı

Otogarın yıkım başladı

Emniyet müdüründen alkışlanacak hareket

Emniyet müdüründen alkışlanacak hareket

Bu baraj yılda 16 milyon 770 bin TL kazandıracak

Bu baraj yılda 16 milyon 770 bin TL kazandıracak

AK Parti’den Yalova Belediyesindeki olayla ilgili ilk yorum:

AK Parti’den Yalova Belediyesindeki olayla ilgili ilk yorum:

Balıkesir Namaz Vakitleri 10 Şubat Pazartesi

İmsak
06:37
Sabah
08:01
Öğle
13:28
İkindi
16:18
Akşam
18:44
Yatsı
20:03

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Pazartesi

Kemal Kıymaz Eczanesi
Merkez
Plevne Eczanesi
Merkez
Şeker Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Elif Eczanesi
Ayvalik
Hayat Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Otogarın yıkım başladı

Otogarın yıkım başladı

Balıkesir'de 72 yaşındaki dalgıç yeni botuyla açıldığı denizde boğuldu

Balıkesir'de 72 yaşındaki dalgıç yeni botuyla açıldığı denizde boğuldu

Otobüslerde antibakteriyel temizlik

Otobüslerde antibakteriyel temizlik

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.