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Büyükşehir’de bilgi güvenliği için farkındalık eğitimi

SAKARYA HABERLERİ  | 13.02.2020 14:05 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından belediye personellerine yönelik ‘Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimi’ gerçekleştirildi.Her yıl düzenli olarak farklı personellerin katılımıyla yapılan hizmet içi eğitimi Bilişim Sistemleri ve Donanım Şube Müdürlüğü’nde görevli denetçi Tayfun Yortanlı gerçekleştirirken eğitim sonrası yapılan değerlendirme testinde yüzde 86 başarı oranı sağlandı.

Büyükşehir’de bilgi güvenliği için farkındalık eğitimi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından belediye personellerine yönelik ‘Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimi’ gerçekleştirildi.
Her yıl düzenli olarak farklı personellerin katılımıyla yapılan hizmet içi eğitimi Bilişim Sistemleri ve Donanım Şube Müdürlüğü’nde görevli denetçi Tayfun Yortanlı gerçekleştirirken eğitim sonrası yapılan değerlendirme testinde yüzde 86 başarı oranı sağlandı. Kurum içi personele yönelik gerçekleştirilen eğitim ile ilgili Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Her yıl düzenli olarak kurum içi personelimize yönelik ‘Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimi’ gerçekleştiriyoruz. Bu eğitim kapsamında bilgisayar kullanımı, oltalama e-posta ve sms, parola güvenliği, bilgi sınıflandırma, kurumsal bilgilerin gizliliği, temiz masa, temiz ekran, sosyal mühendislik, internet üzerinden güvenli alışveriş, fiziksel güvenlik, internet ve portal kullanımı, e-posta kullanımı ve güvenlik ihlalleri gibi hususlar hakkında personellerimizle detaylı bilgiler paylaşıldı. Bunun yanı sıra yasal sorumluluklar kısmında ise kişisel verilerin korunması kanunu, TCK bilişim suçları, 5651 sayılı kanun, bilişim vasıtalı suçlar hakkında da bilgilendirme yapıldı. Kurum personelimize yönelik hizmet içi eğitimlerimiz devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

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