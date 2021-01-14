Büyükşehir’de fazla mesai ücretleri belli oldu

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan kararla birlikte itfaiye ve zabıta ekiplerine ödenecek olan fazla mesai ücretleri belli oldu.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ocak ayı ikinci oturumu Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun başkanlığında gerçekleştirildi. Zabıt özetinin okunmasıyla başlayan toplantıda 22 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda komisyonlarda alınan kararlar oy birliği ile kabul edildi. Didim’de bulunan Zambak Caddesinin ismi Alparslan Türkeş, 2011. caddenin adı ise İlham Aliyev olarak değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Fazla mesailer belli oldu

Toplantının bir diğer gündem maddesi ise zabıta ve itfaiye çalışanlarına ödenecek olan fazla mesai ücretleri oldu. Plan ve Bütçe Komisyonunca alınan karar oy birliği ile kabul edildi. Alınan karar kapsamında zabıta ve itfaiye çalışanlarına ödenecek olan fazla mesai ücreti 594 Tl’ye yükseltildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Başkan Çerçioğlu, 9 Şubat Pazartesi saat 14.00’de toplanmak üzere oturumu kapattı.



