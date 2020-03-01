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Büyükşehir’de ‘İmar Mevzuatı’ eğitimi verildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 01.03.2020 14:07 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye personellerinin katıldığı “İmar Kanunu-Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği” eğitimi gerçekleştirildi.Verdiği hizmet içi eğitimler ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerdeki personellerinin niteliğini arttıran İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı, farklı alanlardaki eğitimlerine devam ediyor.

Büyükşehir’de ‘İmar Mevzuatı’ eğitimi verildi

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye personellerinin katıldığı “İmar Kanunu-Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği” eğitimi gerçekleştirildi.
Verdiği hizmet içi eğitimler ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerdeki personellerinin niteliğini arttıran İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı, farklı alanlardaki eğitimlerine devam ediyor. Marmara Belediyeler Birliği işbirliğinde Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye personellerine yönelik “İmar Kanunu - Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği” eğitimi 27-28 Şubat tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Eğitime Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç’te katıldı.
“İmar Kanunu - Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği” eğitimi Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Abdurrahman Keleş’in sunumları ile gerçekleştirildi. Eğitimde imar mevzuatı, 3194 sayılı İmar Kanunu, kentsel dönüşüm, mekânsal planlar yapım yönetmeliği, yapı denetimi, büyükşehir belediye kanunu, yıpranmış tarihi kent dokularında yenilenme gibi konular ele alındı. Yapılan eğitim ile personelin, planlama süreçlerinde mevzuatın doğru ve etkin kullanımı konusunda nitelik kazanması sağlandı.

Büyükşehir’de ‘İmar Mevzuatı’ eğitimi verildi

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